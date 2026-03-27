Peñíscola 'estrena' un hotel de 315 habitaciones con terrazas, cinco piscinas y spa

Palladium Hotel Group ha inaugurado este viernes el Palladium Hotel Peñíscola, un establecimiento de cuatro estrellas y 315 habitaciones ubicado junto a Playa Sur y a pocos minutos del centro histórico de la localidad.

El hotel, que ocupa el antiguo hotel Ágora, reabre con nueva dirección y marca, como ya anunciaron en enero. Y destaca por sus completas instalaciones pensadas para todos los públicos. Entre ellas figuran cinco piscinas, espacios exclusivos para adultos, zonas infantiles, áreas chill out, gimnasio y un spa equipado con piscina de chorros, sauna, hammam, hamacas térmicas y salas de masaje.

La oferta alojativa incluye distintas categorías de habitaciones, desde estancias Deluxe hasta amplias suites con terraza y vistas al mar. Entre ellas sobresalen la Suite y la Master Suite Jacuzzi Terrace, con dos plantas, terrazas panorámicas y jacuzzi privado.

Imagen de una de las habitaciones del hotel, con vistas al castillo de Peñíscola. / Palladium Hotel Group

La propuesta del hotel se completa con una oferta gastronómica integrada por el restaurante El Mercat, Llevant Bar y Nix Rooftop Bar, además de actividades de entretenimiento para adultos y niños.

Este establecimiento es el primer hotel del grupo, fundado y propiedad del Grupo Empresas Matutes (GEM), liderado por la familia Matutes, en Castellón.