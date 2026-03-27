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Reconversión del antiguo hotel Ágora

Peñíscola 'estrena' un hotel de 315 habitaciones con terrazas, cinco piscinas y spa

La cadena refuerza su presencia en la Comunitat Valenciana con un establecimiento de cuatro estrellas frente al Mediterráneo

Imagen de una de las piscinas del Palladium Hotel Peñíscola.

Imagen de una de las piscinas del Palladium Hotel Peñíscola. / Palladium Hotel Group

Concha Marcos

Palladium Hotel Group ha inaugurado este viernes el Palladium Hotel Peñíscola, un establecimiento de cuatro estrellas y 315 habitaciones ubicado junto a Playa Sur y a pocos minutos del centro histórico de la localidad.

El hotel, que ocupa el antiguo hotel Ágora, reabre con nueva dirección y marca, como ya anunciaron en enero. Y destaca por sus completas instalaciones pensadas para todos los públicos. Entre ellas figuran cinco piscinas, espacios exclusivos para adultos, zonas infantiles, áreas chill out, gimnasio y un spa equipado con piscina de chorros, sauna, hammam, hamacas térmicas y salas de masaje.

La oferta alojativa incluye distintas categorías de habitaciones, desde estancias Deluxe hasta amplias suites con terraza y vistas al mar. Entre ellas sobresalen la Suite y la Master Suite Jacuzzi Terrace, con dos plantas, terrazas panorámicas y jacuzzi privado.

Imagen de una de las habitaciones del hotel, con vistas al castillo de Peñíscola.

Imagen de una de las habitaciones del hotel, con vistas al castillo de Peñíscola. / Palladium Hotel Group

La propuesta del hotel se completa con una oferta gastronómica integrada por el restaurante El Mercat, Llevant Bar y Nix Rooftop Bar, además de actividades de entretenimiento para adultos y niños.

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Este establecimiento es el primer hotel del grupo, fundado y propiedad del Grupo Empresas Matutes (GEM), liderado por la familia Matutes, en Castellón.

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