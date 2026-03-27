L’Alcora pisa el acelerador con su joya histórica: licita por 4,4 millones la gran obra de la Real Fábrica

El Ayuntamiento de l’Alcora ha dado un nuevo paso en la recuperación de uno de sus enclaves más emblemáticos. Este jueves ha salido a licitación, por un importe de 4,4 millones de euros, la ejecución del proyecto de recuperación del edificio fundacional (1726-1727) de la Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de Aranda, una intervención clave en la cuenta atrás hacia el tricentenario del histórico complejo cerámico.

La licitación supone la activación definitiva de unas obras largamente esperadas para devolver el protagonismo al espacio donde nació la producción cerámica que dio prestigio internacional a l’Alcora. El plazo de ejecución previsto es de 16 meses, lo que convertirá esta actuación en una de las grandes inversiones patrimoniales y culturales del municipio.

Este avance llega después de que el pasado 10 de marzo el pleno municipal aprobara el proyecto técnico y el inicio del expediente de contratación de las obras de restauración del edificio fundacional, correspondiente a los años 1726 y 1727. Aquel acuerdo contó con los votos a favor del equipo de gobierno (PSOE) y Més l’Alcora, mientras que el PP optó por la abstención al considerar que, además de la Real Fábrica, existen otras necesidades en la localidad.

La actuación se centra en la zona de mayor valor histórico y simbólico del conjunto, el lugar donde arrancó la actividad de la manufactura hace casi tres siglos. El objetivo es consolidar estructuralmente el inmueble original del siglo XVIII, recuperar su valor patrimonial y habilitar este espacio para usos culturales, educativos y turísticos.

El proyecto contempla la rehabilitación de más de 2.000 metros cuadrados de los 9.000 con los que cuenta el recinto, con la intención de transformar la zona fundacional en un centro de interpretación de referencia para el patrimonio industrial cerámico. Entre las actuaciones previstas también destaca la creación de una plaza pública de 500 metros cuadrados integrada en el conjunto histórico, concebida como nuevo espacio de convivencia para la ciudadanía.

La recuperación de este enclave está respaldada por la subvención de 3,3 millones de euros concedida por el Gobierno de España a través del programa del 2% Cultural, una de las principales herramientas estatales para la conservación del patrimonio de especial relevancia.

Con la publicación de la licitación, l’Alcora acelera así uno de sus proyectos más ambiciosos: rescatar el corazón original de la Real Fábrica y convertirlo en un motor cultural, turístico y patrimonial en vísperas de una fecha histórica, el año 2027, cuando el complejo celebrará su tercer centenario.

Donde nació la industria cerámica moderna en el siglo XVIII

La Real Fábrica de l’Alcora está protegida como Bien de Interés Cultural desde mayo de 2019 y dispone de un Plan Director que analiza en profundidad su trayectoria histórica, su estado de conservación y las futuras líneas de intervención. Hasta ahora, esta iniciativa ha contado con financiación del Ayuntamiento de l’Alcora, el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana, fondos europeos, la Diputació de Castelló, el Grupo Torrecid y la Caixa Rural alcorina.

La recuperación de la Real Fábrica del Conde de Aranda, enclave en el que hace casi tres siglos se puso en marcha un proyecto clave para la historia de la cerámica, representa uno de los capítulos más destacados de la cerámica española. En este marco, también sobresale la cada vez mayor presencia de representantes y clientes de la industria cerámica internacional, invitados por firmas locales que consideran este espacio un recurso estratégico para potenciar el valor del producto cerámico de la provincia.