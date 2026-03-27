El Gobierno reserva 11,7 millones para el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Almassora tras décadas de espera

El nuevo cuartel de la Guardia Civil de Almassora da un paso decisivo tras años de promesas y reivindicaciones. El Consejo de Ministros ha autorizado esta semana una inversión global de 900 millones de euros para la segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (PLISE-II 2026-2034), en el que se reserva una partida de 11,7 millones de euros para esta actuación en el municipio. El plan también contempla fondos para la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Vila-real.

La inclusión de esta infraestructura supone un nuevo avance para una demanda histórica en Almassora. El actual cuartel, situado en la calle Puríssima, cumplió un siglo de historia en 2024 y su demolición dará paso a unas nuevas instalaciones adaptadas a las necesidades del siglo XXI, ya que presenta unas condiciones obsoletas que desde hace años vienen siendo denunciadas tanto por el Ayuntamiento como por los propios agentes.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo (PP), ha valorado positivamente el anuncio, aunque ha reclamado prudencia. “Hemos conocido esta noticia a través de los medios de comunicación, a pesar de que se trata de una infraestructura que llevamos años reivindicando desde Almassora. El actual cuartel tiene más de 100 años y presenta unas condiciones claramente obsoletas.”

La primera edil ha insistido en la necesidad de que esta vez el proyecto se materialice. “Esperamos que no se trate de una nueva promesa y que, esta vez, el proyecto se haga realidad a corto plazo. Llevamos demasiado tiempo escuchando hablar de esta actuación sin que llegue a materializarse, pese a la evidente necesidad que existe.”

Este nuevo anuncio llega meses después de otro paso relevante para el futuro acuartelamiento. En noviembre de 2025, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) adjudicó a WSP SPAIN-APIA S.A.U. el contrato de asistencia técnica para la redacción del proyecto del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Almassora por 119.776 euros.

Aquella adjudicación activó la redacción del proyecto del nuevo acuartelamiento, incluyendo la valoración del estado del edificio actual, la planificación del derribo y el diseño de unas nuevas instalaciones adaptadas a las necesidades actuales. De hecho, el proyecto deberá contemplar la construcción de un inmueble compacto con dependencias oficiales y 13 viviendas, accesos diferenciados para cada uso y buena orientación solar para despachos y estancias.

Características

En cuanto a la distribución, la planta baja albergará servicios de atención al público, prevención, vestuarios y control de seguridad; la primera planta, dependencias de uso restringido como la Compañía de Castellón y áreas de investigación; y el subsuelo, dos niveles de aparcamiento, uno con espacio para 12 vehículos oficiales, esclusa para furgones y zona de detención con tres celdas, y otro con 17 plazas vinculadas a las viviendas, además de almacenes y archivo. El nuevo edificio contará con sistemas avanzados de vigilancia, depósitos de armas adaptados a normativa y un puesto de control centralizado.

La alcaldesa ha subrayado además la importancia de que el futuro cuartel permita mejorar las condiciones de los agentes destinados en el municipio. “Contar con un nuevo cuartel es imprescindible para mejorar las condiciones de los guardias civiles destinados en nuestro municipio. Además, confiamos en que unas instalaciones adecuadas contribuyan también a favorecer que los agentes se queden en Almassora.”

Junto a la renovación de las instalaciones, Tormo también considera necesario reforzar la plantilla. “Del mismo modo, es fundamental ampliar el número de efectivos para poder garantizar una adecuada seguridad ciudadana y dar respuesta a las necesidades reales de nuestros vecinos.”

Con esta partida de 11,7 millones, el proyecto del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Almassora gana respaldo presupuestario y vuelve a situarse entre las principales inversiones pendientes en materia de seguridad en la provincia de Castellón.