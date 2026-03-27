Furor por ‘La Potra Salvaje’ en un pueblo de Castellón

La expectación por ver en directo a Isabel Aaiún ha desatado una auténtica fiebre en el interior de la provincia de Castellón. El fenómeno de La Potra Salvaje, convertido en uno de los éxitos más virales en los últimos tiempos e himno de la Selección española de fútbol durante la triunfal Eurocopa de Alemania, volverá a sonar en Castellón en directo. Tras el llenazo registrado en las fiestas patronales del 2024 de Benicarló, entre otros municipios, su actuación ha disparado de nuevo el interés por una actuación en un municipio del interior de Castellón que ya apunta a lleno absoluto.

La 'potra salvaje' desata la locura en las fiestas de un pueblo de Castellón / Alba Boix

Los organizadores del evento han lanzado un aviso ante el ritmo “muy alto” de venta de entradas para la cita del próximo 18 de abril. Según han comunicado, la demanda está siendo tan elevada que no se puede garantizar la reposición de localidades en los puntos de venta en los próximos días, lo que refuerza la previsión de que se agoten antes de lo previsto.

El concierto tendrá lugar en Benassal, en la fiesta anual de Emboladores B&I, donde el tirón de la artista ha superado todas las expectativas iniciales. Isabel Aaiún es de una de las artistas nacionales que ha reventado el panorama musical con sus temazos como La Potra Salvaje o recientemente el Himno de mi Peña, entre otros. "Canciones del verano o ya casi himnos que hemos cantado y bailado todo el mundo en nuestras celebraciones", apuntan los organizadores.

Publicación de Facebook sobre el cartel completo de la fiesta organizada para el 18 de abril.

La actuación se ha convertido en uno de los grandes reclamos festivos de la primavera, atrayendo a público de diferentes municipios de la provincia.

Ante esta situación, desde la organización recomiendan a quienes todavía no disponen de entrada que la adquieran “lo antes posible”, ya sea en los puntos habituales o mediante reserva telefónica, para evitar quedarse fuera de una de las noches más esperadas del año.

El impacto de esta convocatoria vuelve a evidenciar el poder de atracción de determinados eventos musicales en pequeños municipios, capaces de multiplicar su actividad y generar un importante movimiento de visitantes. Todo apunta a que la cita del 18 de abril será una de las más multitudinarias del calendario local.