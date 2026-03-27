Presupuestos en el aire en Almenara: el PSPV se juega aprobar unas cuentas de 9,5 millones

El equipo de gobierno socialista de Almenara, en situación de minoría, afronta uno de los momentos clave del actual mandato con la inminente presentación de los presupuestos municipales para el ejercicio 2026. Según ha avanzado la alcaldesa, Estíbaliz Pérez, las cuentas públicas ascenderán a alrededor de 9.500.000 euros y se encuentran ya en la fase final de tramitación administrativa, con el objetivo de ser elevadas al pleno durante el próximo mes de abril.

La elaboración de estos presupuestos no ha estado exenta de complejidad, especialmente por la situación de gobierno en minoría que obliga al ejecutivo local a buscar apoyos entre los grupos de la oposición para garantizar su aprobación. En este sentido, la propia alcaldesa ha reconocido que, a día de hoy, el escenario sigue siendo incierto. La "falta de propuestas por parte del Partido Popular y la posición cambiante de Compromís" han contribuido a mantener en el aire el resultado de la votación plenaria.

No obstante, desde el equipo de gobierno destacan el esfuerzo realizado para integrar aportaciones de la oposición, especialmente en el caso de Compromís. Según fuentes municipales, más del 80% de las propuestas planteadas por esta formación han sido aceptadas e incorporadas al documento presupuestario, lo que evidencia, según defienden, "una clara voluntad de diálogo y consenso" por parte del ejecutivo socialista.

El proceso de negociación se inició formalmente en el mes de febrero, cuando el gobierno local abrió una ronda de contactos con los distintos grupos políticos. Fruto de estas primeras reuniones surgió incluso la posibilidad de que Compromís tuviera delegaciones, una opción que fue valorada positivamente por el PSPV-PSOE. Sin embargo, la alcaldesa dejó claro desde el principio que cualquier acuerdo debía respetar ciertas líneas rojas: no se modificarían los órganos colegiados municipales ni las competencias ya asignadas, aunque sí se mostraba receptiva a estudiar nuevas áreas de gestión propuestas por la formación nacionalista.

Pese a este aparente acercamiento inicial, las negociaciones están abiertas. Tal y como ha explicado Estíbaliz Pérez, en un primer momento Compromís aceptó el documento base presentado por el equipo de gobierno, en el que se recogían estas condiciones. Sin embargo, en reuniones posteriores, la formación habría introducido nuevas exigencias, como su incorporación a la junta de gobierno local, lo que contravendría las propuestas iniciales.

Bloqueo político

Esta situación ha derivado en un bloqueo político que deja en el aire tanto un posible acuerdo de gobierno como el sentido del voto de Compromís respecto a los presupuestos de 2026. La alcaldesa valora positivamente el camino iniciado y después de la aceptación de las propuestas, los presupuestos salgan adelante.

El contexto político en Almenara añade aún más tensión a este escenario. Durante los últimos tres años, Compromís ha mantenido una postura especialmente crítica con el equipo de gobierno socialista, votando en contra de diversas iniciativas, incluidos los presupuestos de ejercicios anteriores. Esta dinámica de confrontación parecía haberse suavizado recientemente con la apertura de canales de diálogo, algo que cobra especial relevancia si se tiene en cuenta el precedente de 2025, cuando Compromís anunció una moción de censura que finalmente no prosperó al no contar con el respaldo del Partido Popular.Un año después, el panorama ha cambiado significativamente, ya que ambas formaciones han compartido mesa de negociación.

Compromís ha convocado una asamblea local el lunes para "compartir la informació disponible sobre las conversaciones mantenidas" con el equipo de gobierno y "abrir un espacio de reflexión colectiva alrededor del presupuesto del 2026", como ha compartido su portavoz, Quique Castelló, en sus redes sociales.

En definitiva, Almenara se encuentra ante una coyuntura política compleja en la que la aprobación de los presupuestos municipales de 2026 dependerá en gran medida de la capacidad de diálogo y negociación entre las distintas fuerzas políticas. Mientras tanto, el equipo de gobierno continúa trabajando contrarreloj para sacar adelante unas cuentas que consideran fundamentales para el desarrollo y la estabilidad del municipio.