Pulso en Nules por el campo de fútbol y la piscina municipal

El Ayuntamiento de Nules ha vuelto a dar un paso al frente para reclamar a la Generalitat Valenciana la cesión de la titularidad de los terrenos donde se ubican el campo de fútbol y la piscina municipal, con el objetivo de garantizar que estas instalaciones deportivas sigan siendo siempre del municipio.

La decisión ha sido aprobada por el pleno municipal, que insiste así en una petición ya realizada el 25 de abril de 2025. En aquel momento, la administración autonómica rechazó la cesión al considerar que no era necesaria, al estar garantizado el uso deportivo de los terrenos hasta el 3 de septiembre de 2029, en virtud del acuerdo del Consell de 17 de julio de 2009.

Desde el consistorio de Nules consideran que esta postura debe revisarse. El concejal de Deportes, Gabriel Torres, defiende que la gestión de estas instalaciones es completamente municipal, ya que el ayuntamiento se encarga del servicio deportivo, del mantenimiento, de las inversiones y de la atención a la ciudadanía. Por ello, sostiene que la titularidad autonómica “carece de funcionalidad administrativa real”.

Además, el equipo de gobierno advierte de que la situación actual puede generar obstáculos para futuras actuaciones de mejora y modernización en las instalaciones deportivas. En este sentido, la cesión de los terrenos permitiría agilizar trámites, simplificar la gestión patrimonial y evitar procedimientos administrativos entre distintas administraciones.

El alcalde de Nules, David García, ha subrayado que esta decisión depende de la voluntad política de la Generalitat Valenciana, a la que pide un gesto de compromiso con el municipio. García ha recordado, además, que el Ayuntamiento de Nules ya ha cedido gratuitamente terrenos a la administración autonómica para proyectos como la ampliación del CEAM o de los juzgados de Nules.

En el debate plenario, el alcalde también ha lamentado la posición del grupo municipal del PP, que volvió a abstenerse en esta votación. Finalmente, los grupos CeN, PSOE, Més Nules y VOX respaldaron la solicitud para que la Generalitat ceda la titularidad de unos terrenos considerados estratégicos para el futuro deportivo y patrimonial del municipio.