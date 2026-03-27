Toni Nadal, exentrenador de Rafa Nadal, inaugura el ciclo 'Onda Inspira' en el Teatro Mónaco de Onda

El Teatro Mónaco de Onda ha acogido este viernes la conferencia inaugural de una nueva edición del ciclo ‘Onda Inspira’, protagonizada por Toni Nadal, uno de los referentes más reconocidos del deporte español en el ámbito del liderazgo, la formación en valores y el alto rendimiento.

El entrenador mallorquín, que durante 27 años fue el preparador de Rafa Nadal, ha sido una figura clave en la construcción de una de las trayectorias deportivas más exitosas de la historia del tenis, destacando por los logros alcanzados y por el fomento de la disciplina y el esfuerzo como pilares del éxito.

Actualmente director deportivo de la Rafa Nadal Academy y conferenciante internacional, Toni Nadal se ha consolidado como un referente en el ámbito del liderazgo gracias a su capacidad para trasladar los valores del deporte al desarrollo personal y profesional, abordando cuestiones como la gestión de la adversidad, la autoexigencia, el compromiso y la mejora constante.

Durante su intervención, Nadal ha compartido con el público ondense una ponencia centrada en estos principios, ofreciendo sus propias reflexiones y experiencias en su trayectoria junto a deportistas de élite, y poniendo el foco en la importancia de la actitud, la constancia y la educación en valores para afrontar los retos tanto dentro como fuera del ámbito deportivo.

El evento ha contado con una gran acogida por parte del público, llenando el Teatro Mónaco y consolidando este ciclo como una cita destacada en la programación municipal. En este sentido, el concejal de Ciudad Saludable de Onda, Paco Pastor, ha destacado: “Onda Inspira vuelve a situar a nuestra ciudad como un espacio de encuentro donde poder aprender de grandes referentes que nos aportan herramientas para mejorar el bienestar emocional y la salud mental”. “Queremos acercar a los ondenses experiencias reales de liderazgo, esfuerzo y superación que puedan inspirarles en su día a día”, ha añadido.

Próximas conferencias

El ciclo ‘Onda Inspira’ continuará con la participación de dos destacados ponentes. El próximo 7 de mayo a las 19.00 horas, el Teatro Mónaco acogerá la conferencia de Juanma Iturriaga, exjugador internacional de baloncesto y comunicador, quien abordará cuestiones relacionadas con el liderazgo, la comunicación y el aprendizaje en el deporte y la vida.

Por su parte, el 20 de mayo a las 19.00 horas, el espacio cultural La Cassola será el escenario de la ponencia de Álvaro Merino, experto en talento y liderazgo, que compartirá claves para la construcción de equipos y la gestión del alto rendimiento.

Las entradas para la conferencia de Juanma Iturriaga pueden adquirirse de forma gratuita a través de la plataforma municipal entrades.onda.es, mientras que para asistir a la charla de Álvaro Merino es necesario completar previamente un formulario de inscripción en la web municipal www.onda.es.

Cabe destacar que el ciclo ‘Onda Inspira’ se ha consolidado como una de las iniciativas más reseñables en el ámbito del bienestar y el desarrollo personal en Onda, apostando por acercar a la ciudadanía ponentes de primer nivel que comparten experiencias aplicables tanto al ámbito profesional como a la vida cotidiana.