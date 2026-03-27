Baños visita el barrio Toledo de la Vall para abordar la rehabilitación del CEIP Lleonard Mingarro con vecinos y equipo directivo

El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó ha iniciado una nueva ronda de visitas en los barrios con el objetivo de reforzar el contacto directo con los vecinos y vecinas, escuchar sus propuestas y dar respuesta a sus necesidades y preocupaciones.

La primera visita de la alcaldesa, Tania Baños, y del equipo de gobierno ha tenido lugar en el barrio Toledo, donde se ha realizado una visita al CEIP Lleonard Mingarro con una reunión con el equipo directivo, así como un encuentro posterior con las asociaciones del barrio y con la ciudadanía a título individual. Baños ha destacado que “para este gobierno es fundamental estar junto a la gente, escuchar de primera mano sus inquietudes y trabajar conjuntamente para mejorar la Vall”.

Además, ha remarcado que “la escucha activa y la participación ciudadana tiene que ser continua y real, no puntual”. Durante la visita en el centro educativo se ha abordado la situación del proyecto de rehabilitación integral del CEIP Lleonard Mingarro, que actualmente se encuentra en proceso de licitación, con el plazo de presentación de ofertas abierto hasta el próximo 30 de marzo. Se trata de una actuación incluida en el Plan Edificant, con una inversión de dos millones de euros. La alcaldesa ha señalado que “la escuela es el corazón del barrio y necesita una reforma urgente”, y ha reafirmado el compromiso municipal con la educación pública.

En este sentido, ha lamentado que “la Conselleria de Educación ha tardado dos años al aprobar la ampliación del presupuesto del proyecto, dos años perdidos que ahora generan incertidumbre sobre si los precios están actualizados y si las empresas se presentarán a la licitación”. Así, ha advertido que “no podemos permitir que esta tardanza continúo paralizando un proyecto tan necesario para el barrio Toledo y para la comunidad educativa”. Por eso, ha insistido que el objetivo del Ayuntamiento es que las obras “se adjudican y sean una realidad lo antes posible”.

Baños ha puesto en valor que el Plan Edificant está funcionando en la Vall d'Uixó, con obras en marcha en los centros Rosario Pérez y San Vicente, y con actuaciones ya finalizadas Eleuterio Pérez, Centelles, la Moleta y Colonia Segarra. Esta iniciativa de alcaldesa en tu barrio “da continuidad al trabajo que se realiza desde la Concejalía de Barrios, creada en 2019, que a través de programas como Barrio a Barrio visita periódicamente los diferentes barrios de la ciudad”, ha señalado. Además, este modelo de proximidad y escucha activa se ha desarrollado de manera continuada desde 2015, consolidando una forma de gobierno basada en la participación ciudadana y en el contacto directo con la realidad de cada barrio.