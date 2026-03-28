Anna Clavell Martínez cumple su sueño y ya es reina de las fiestas patronales de Sant Vicent en la Vall

La proximidad de las patronales de Sant Vicent en la Vall d’Uixó la anuncian la llegada de la primavera y la presentación de su reina, un cargo que desde este sábado ostenta Anna Clavell Martínez, una joven con una larga vinculación personal y familiar con la fiesta.

Anna, que hasta en dos ocasiones ha sido integrante de la corte de honor, aspiraba a vivir esta experiencia, en la que estará acompañada por Balma Daròs García, Carmen Abad Esbrí, Marina Daròs García, Emma Agut Salvador, Núria Abad Esbrí, Inma Bonifás Serrano, Julia Sánchez Falcó y Carla Callau Gil.

Todas ellas, han sido las protagonistas de un acto que se ha realizado, como es habitual, en el Auditori municipal, en el que ha actuado como mantenedor alguien muy conocido en el municipio, quien fuera alcalde y actual diputado nacional, Óscar Clavell, que además es tío de la reina, lo que ha cargado de emotividad su discurso.

Momento en que ha recibido sus atributos como máxima representante de la fiesta de manos de su antecesora, Daniela Langa Giménez. / Mònica Mira

Tras recibir sus atributos como máxima representante de la fiesta de manos de su antecesora, Daniela Langa Giménez, y de que la alcaldesa, Tania Baños, le haya impuesto el pin de la ciudad, como es costumbre, Óscar Clavell ha tomado la palabra para reconocer que, a pesar de las numerosas ocasiones en las que ha hablado en público, varias desde ese mismo escenario, «nunca he tenido tantos nervios como ahora», por esos lazos de sangre y porque su intención era, como ha enfatizado, «hablar desde el corazón de un vallero orgulloso de sus tradiciones y de su cultura».

Momento en que la alcaldesa, Tania Baños, le ha impuesto el pin de la ciudad. / Mònica Mira

Tras realizar una alusión muy personal de cada una de las integrantes de la corte y sus vinculaciones con Sant Vicent, Clavell ha recordado que su sobrina, que por aquel entonces vivía en Benidorm, recibió la propuesta de integrar la corte de honor por primera vez cuando solo era una niña, en el año 2013, y repitió siendo una adolescente, en plena pandemia, antes de convertirse en reina. De ella ha destacado que «su carrera sanitaria nos indica su vocación protectora y cuidadora» y la emplazó a disfrutar «de la oportunidad única que te depara el destino».

Clavell ha atribuído su arraigo personal en la fiesta a su propio padre, ya fallecido, que les llevaba siempre a él y a sus hermanos a visitar la feria, a «tocar la campaneta» o a ver la procesión, siempre desde el mismo lugar.

Será el domingo de Pascua, como es habitual, cuando el programa de las fiestas de Sant Vicent se abrirá de par en par con las vacas en la plaça dels Xorros, para prolongarse a lo largo de diez días muy intensos, en los que no faltarán citas emblemáticas como la Fira, del 10 y al 13 de abril; los actos religiosos, con la ofrenda a la Mare de Déu de l’Assumpció y la procesión como referencia; las actuaciones musicales y la gastronomía, con la caldereta y el empedrao populares, o las doce exhibiciones taurinas con las que la Vall inaugura la temporada de bous al carrer.