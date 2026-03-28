Burriana instala plataformas de accesibilidad en algunas paradas de autobús

El Ayuntamiento de Burriana, a través de la concejalía de Obra Pública, ha concluido los trabajos de instalación de las primeras plataformas de accesibilidad en diversas paradas de autobús del municipio. Esta iniciativa, ejecutada por la empresa Telecso SL con una inversión total de 29.540,94 euros, ya está operativa con el objetivo de eliminar barreras arquitectónicas y garantizar un transporte público más inclusivo para todos los vecinos y visitantes.

Las nuevas estructuras se han ubicado en enclaves de gran afluencia, concretamente en la Ronda Pere IV (zona Santa Berta) y en la avenida Jaime Chicharro. Estas plataformas permiten que el autobús realice la parada facilitando un embarque y desembarque a nivel. Esta mejora resulta fundamental para personas con sillas de ruedas, carritos de bebé o personas mayores con movilidad reducida. Además, la solución técnica implementada ha permitido dar de forma efectiva continuidad al carril bici, facilitando el tránsito seguro de los ciclistas en estas zonas.

Parada de bus en Jaime Chicharro. / Mediterráneo

Mayores garantías

Las plataformas instaladas garantizan un servicio de transporte público seguro, cómodo y accesible gracias a su fabricación con materiales de alta resistencia y durabilidad. El proyecto ha integrado superficies antideslizantes que amplían el área de espera para los usuarios, complementadas con una señalización de elementos reflectantes y bordes de seguridad que optimizan la visibilidad tanto de peatones como de conductores. Todo el conjunto cuenta con una adaptación técnica que ajusta las piezas a la calzada de Burriana, asegurando una transición fluida y protegida.

Plataformas en las paradas de autobús en Burriana. / Mediterráneo

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha destacado que “esta inversión es un ejemplo más de que este equipo de gobierno se preocupa e invierte en lograr una accesibilidad universal en Burriana y una ciudad preparada para todos”. Trullen ha añadido que “pequeñas actuaciones como esta generan un gran impacto en el día a día de nuestros ciudadanos, haciendo de nuestra ciudad un lugar más amable, inclusivo y seguro para desplazarse”.