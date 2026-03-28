Onda impulsa el emprendimiento femenino: nace la asociación Dona Onda

Onda ha acogido la presentación oficial de Dona Onda, una nueva asociación de mujeres empresarias y emprendedoras del municipio que nace con el objetivo de impulsar el talento local y fomentar la colaboración entre mujeres con inquietudes profesionales y proyectos propios.

El acto, celebrado en La Campaneta - Factoría Cultural, se enmarca dentro de la programación municipal del 8M ‘Creadoras’, consolidando la apuesta del Ayuntamiento por promover espacios reales de participación, visibilidad y desarrollo para el talento femenino de la ciudad. Además, el evento ha incluido diferentes dinámicas participativas, una mesa redonda con mujeres inspiradoras del entorno y espacios de networking, generando un ambiente de cercanía y conexión entre las asistentes.

Presentación de Dona Onda. / Mediterráneo

La concejala de Igualdad de Onda, Marta Villanueva, ha destacado durante la jornada: “Onda es una ciudad de mujeres valientes, con iniciativa y talento, y proyectos como Dona Onda demuestran que cuando se generan redes de apoyo y colaboración, el impacto va mucho más allá de lo individual”.

Una red para crecer juntas

Dona Onda surge como un punto de encuentro para mujeres empresarias, emprendedoras o en proceso de cambio profesional, con la voluntad de compartir experiencias, generar sinergias y acompañarse en el desarrollo de sus proyectos.

Durante la presentación, se ha dado a conocer la filosofía de la asociación, basada en la idea de que el crecimiento individual se multiplica cuando se construye en comunidad, poniendo el foco en valores como la colaboración, el apoyo mutuo y la creación de oportunidades compartidas.

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La Campaneta ha acogido la presentación de Dona Onda. / Mediterráneo

La iniciativa pretende ir más allá del ámbito empresarial, configurándose como un espacio donde las mujeres puedan encontrar referentes cercanos, visibilidad para sus proyectos y una red de apoyo que favorezca tanto el desarrollo profesional como personal.