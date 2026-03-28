L'Alcora abre su Semana Santa con el emotivo Pregón de Héctor Gozalbo

El sacerdote y periodista Héctor Gozalbo Gil ha protagonizado este sábado el Pregón de la Semana Santa alcorina, después de que la Junta Central de Cofradías de l'Alcora le concediera este honor por su trayectoria y su vinculación con l'Alcora.

Gozalbo tiene casa en la capital de l'Alcalatén, estudió en el colegio Grangel Mascarós y posteriormente en el Instituto Ximen d’Urrea, donde cursó la ESO y el Bachiller de Humanidades. Gran parte de su familia reside en l’Alcora y nunca se ha desvinculado del municipio. Mantiene grandes amistades en la localidad y no falta en fechas tan señaladas como el día del Santísimo Cristo del Calvario y el día del Rotllo. Además, desde hace algunos años también participa en la Rompida de la Hora del Viernes Santo.

Gozalbo entró a formar parte de la Hermandad del Cristo en 2016, precisamente cuando fue nombrado Cofrade Honorario, siendo presidente por aquel entonces Melcho Paús, a quien recuerda con mucho cariño y gratitud. Sobre la Semana Santa alcorina, considera que fusiona a la perfección el sentimiento religioso con la tradición arraigada y la identidad de un pueblo, y manifiesta que "es una nueva oportunidad para vivir la fe, reconvertir el corazón y mostrar la identidad y las peculiaridades de l’Alcora".

En su Pregón, Gozalbo ha afirmado: "La Semana Santa que iniciaremos mañana es, de nuevo, una invitación a volver a lo esencial, a darnos cuenta de que no podemos vivir estos días como meros espectadores sino que debemos hacerlo como protagonistas. Porque vivir esta gran semana implica DEJARNOS TRANSFORMAR, en mayúsculas. Tenemos mucho que revisar en nuestras vidas pero, sobre todo, tenemos mucho que cambiar".

Con énfasis y pasión, el pregonero también ha recalcado: "Permitidme que os diga que la Semana Santa no es sólo recordar y actualizar una historia sino descubrir que también esa historia es la nuestra. Porque la vida de Jesucristo (humanamente entendida) es también nuestra propia vida. Refleja lo que todos vivimos o hemos vivido: nos han traicionado o vendido como Judas, nos han negado como Pedro. Nos han abandonado en medio de la incertidumbre, la soledad o el sufrimiento. O se han lavado las manos como Poncio Pilato para desentenderse de una responsabilidad. ¡No hay nada que celebremos o recordemos en estos días que nos resulte ajeno si miramos con honestidad!"

La Junta Central de Cofradías, autoridades y los dos reconocidos, en el interior del templo. / R. D. A.

Homenaje también a Núria Martín Briceño

En el acto del Pregón, celebrado en la Parroquia de la Asunción tras la Misa de Cofradías, además de a Héctor Gozalbo también se ha rendido homenaje a la ganadora del Concurso de Carteles de Semana Santa y Pascua 2026, la alcorina Núria Martín Briceño, con una obra que lleva el lema Sentit Alcorí.

En ella, la diseñadora destaca la Rompida de la Hora, la pasión de los actos religiosos, la Festa del Rotllo con sus 'angelets", ambos eventos de reconocimiento mundial y autonómico, los toros de la Pascua Taurina, la peregrinación por las ermitas, la Romería de San Vicente y su mocadorà, la colla de gigantes y cabezudos, y los ermitorios centrales de estas fiestas, como el Calvario y San Cristóbal.

Tanto el pregonero como la diseñadora recibieron detalles cerámicos por parte del Ayuntamiento y de la Junta Central de Cofradías de l'Alcora en un acto que se ha convertido en el preámbulo de la Semana Santa alcorina.