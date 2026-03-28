Mujeres al frente de la tradición: auge y arraigo femenino en la Semana Santa de Castellón

Mientras municipios como Sagunt (Valencia) han saltado a la actualidad nacional por la polémica en torno al veto a la entrada de mujeres en determinados actos de Semana Santa, en Castellón la realidad es completamente distinta. En la provincia, la presencia femenina no solo está plenamente normalizada en cofradías y hermandades, sino que en muchos casos constituye uno de los pilares que sostienen la tradición. Mujeres que procesionan, que portan imágenes, que forman parte de juntas de gobierno, que tocan en bandas de tambores y bombos y que, en algunos municipios, protagonizan incluso cofradías íntegramente femeninas.

Lejos de las restricciones que han alimentado el debate en otros puntos de España, la Semana Santa castellonense ofrece una estampa marcada por la convivencia natural entre hombres y mujeres dentro de las hermandades. La mayoría de las cofradías de la provincia son mixtas, sin exclusiones y con una participación femenina cada vez más visible. Pero además hay tres casos que destacan especialmente por su singularidad: l’Alcora, Almassora y Peñíscola, donde perviven cofradías vinculadas de forma exclusiva o mayoritaria a la mujer, reflejo de un arraigo histórico que ha llegado con fuerza hasta nuestros días.

L'Alcora

Uno de los ejemplos más significativos se encuentra en l’Alcora, donde la Cofradía Virgen de los Dolores, integrada exclusivamente por mujeres, no solo mantiene su identidad propia, sino que además es la más numerosa de las cuatro hermandades de la localidad. Suma 565 componentes, incluidas las 12 nuevas mujeres que se incorporan esta Semana Santa, una cifra que la sitúa como una referencia indiscutible dentro de la celebración local. Presidida actualmente por Rosana Casas, la cofradía representa una parte fundamental de los actos religiosos alcorinos a través de su imagen de la Virgen de los Dolores, su sección interna de tambores y bombos, sus mayoralas y el conjunto de fieles que la integran.

La Cofradía de la Virgen de los Dolores es íntegramente femenina en l'Alcora. / R. D. A.

También en l’Alcora resulta reveladora la evolución de la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario, la segunda más numerosa del municipio con 470 componentes. Aunque es mixta desde 1985, no fue hasta 2023 cuando se planteó formalmente la entrada de mujeres. La propuesta encontró la oposición de un pequeño grupo de cofrades, pero acabó imponiéndose la postura mayoritaria favorable a su incorporación. Junto a estas, completan el mapa local la cofradía del Dulce Nombre y Purísima Sangre de Jesús, conocida popularmente como la del Santo Sepulcro, y la de Jesús Nazareno, ambas mixtas. Informa R. D. A.

Almassora

Otro caso destacado es el de Almassora, donde, de forma homóloga, la Cofradía de la Virgen de los Dolores ha estado formada exclusivamente por mujeres desde su fundación en 1852. Solo en los nuevos estatutos aprobados en 2022 se abrió también una sección masculina de Portadores de la Virgen, en una adaptación que no ha alterado el marcado sello femenino de una cofradía especialmente activa y participativa.

En Almassora, la Cofradía de la Virgen de los Dolores, compuesta por mujeres, abrió la entrada a los hombres en 2022. / Mediterráneo

En una localidad con cinco cofradías, este caso resume bien cómo la presencia de la mujer no es un fenómeno reciente, sino una realidad profundamente enraizada en la tradición.

Peñíscola

En Peñíscola también predomina ese protagonismo femenino con rasgos propios. Allí conviven una cofradía mixta, La Piedad, y otra integrada exclusivamente por mujeres, la del Santo Sepulcro. En la primera participan capuchinos hombres y mujeres, aunque son los hombres quienes portan la talla. En la segunda, en cambio, las mujeres vestidas de capuchino conforman en exclusiva la cofradía, mientras que los hombres se encargan de llevar la imagen.

En Peñíscola, la cofradía del Santo Sepulcro está formada únicamente por mujeres vestidas de capuchino. / Alba Boix

Además, existe una hermandad que porta a la Virgen de la Dolorosa, integrada únicamente por hombres portadores, sin capuchinos penitentes. El modelo de Peñíscola evidencia que la tradición adopta fórmulas diversas, pero en ningún caso ajenas al protagonismo de la mujer. Informa Alba Boix.

Onda

Más allá de estos ejemplos singulares, la tendencia general en la provincia apunta con claridad hacia la plena integración. En Onda, por ejemplo, todas las cofradías son mixtas y no existe ninguna exclusión hacia las mujeres. Es más, la mayoría de sus integrantes son precisamente mujeres, lo que refuerza esa idea de normalidad absoluta en la participación femenina.

Nules

En Nules, esa igualdad se vive también con naturalidad. Hombres y mujeres comparten tareas en las cofradías, incluyendo la responsabilidad de portar los pasos. De hecho, el año pasado la Hermandad de Nazarenos de la Purísima Sangre decidió que el paso de la Virgen de los Dolores fuera llevado exclusivamente por mujeres. Desde la propia agrupación subrayaban ya antes de estallar la polémica de Sagunt que sus cofrades femeninas son “muy activas y fundamentales” para una entidad que se enorgullece de ser mixta “en igualdad”, tal y como reflejan sus estatutos.

La Hermandad de Nazarenos de la Purísima Sangre decidió que el paso de la Virgen de los Dolores lo llevaran exclusivamente mujeres el año pasado en Nules. / Mònica Mira

Su presencia se deja notar en la junta de gobierno, el equipo de costura, la banda de tambores y bombos, las portadoras, la sección de varas y el día a día de la cofradía. Informa Mònica Mira.

Burriana

En Burriana, la realidad también apunta hacia una Semana Santa plenamente abierta a la participación de hombres y mujeres, ya que sus cofradías son mixtas. Como singularidad, destaca la procesión del Miércoles Santo, conocida popularmente como la Processó de les Dones, en la que sale la imagen de la Virgen de los Dolores y en la que tradicionalmente tiene una presencia muy destacada la mujer, incluso con algunas participantes descalzas por promesas personales.

Se trata, en cualquier caso, de una denominación popular ligada en buena medida al fuerte arraigo histórico del nombre Dolores en la ciudad, más que a una exclusión formal, ya que tanto en el paso como en la cofradía participan mujeres y hombres. Informa Isabel Calpe.

Benicarló

También Benicarló, uno de los municipios donde con más intensidad se vive la Semana Santa, responde a ese mismo patrón. La ciudad cuenta con siete cofradías y hermandades, todas ellas mixtas, según remarcan desde la Junta Local de Semana Santa. Hombres y mujeres procesionan, portan tallas y visten de capuchinos sin restricciones. La única excepción son las esclavas (que forman parte de la Cofradía de la Virgen de los Dolores y de la Virgen de la Esperanza), que son una parte de la entidad integrada únicamente por mujeres, que desfilan con teja y mantilla. Informa Alba Boix.

Foto de las esclavas en Benicarló, que desfilan con teja y mantilla. / Alba Boix

Vinaròs

En Vinaròs, donde hay 15 cofradías, todas son también mixtas. Allí se aprecia, además, un matiz significativo. Hasta hace dos años, en la Hermandad de Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Merced, la imagen de la Virgen era portada por mujeres. En las últimas ediciones, sin embargo, esa talla ha dejado de procesionar por falta de mujeres que la lleven, por lo que solo sale la imagen de Jesús Cautivo. Más que un problema de exclusión, el caso muestra cómo la participación femenina ha llegado a ser también imprescindible para mantener determinadas manifestaciones procesionales. Informa Javier Flores.

Moncofa

En Moncofa, las cuatro cofradías (El Nazareno, Santo Sepulcro, La Dolorosa y Santísimo Cristo de la Agonía) están formadas por hombres y mujeres. En algunos casos, como el Santo Sepulcro y El Nazareno, persiste además un fuerte componente de tradición familiar o de amistad vinculado a las familias fundadoras, lo que revela cómo la participación se ha transmitido de generación en generación sin establecer barreras por razón de sexo. Informa Miguel Ángel Sánchez.

Morella

Y si hay un ejemplo de transformación histórica que resume bien el cambio social vivido en las últimas décadas, ese es Morella. En la histórica Cofradía de les Vestes, fundada en 1864, los estatutos fundacionales no recogían un veto explícito a la participación femenina, pero la costumbre apartó durante décadas a las mujeres del núcleo activo de las procesiones. Su papel se limitaba a acompañar los desfiles sin vestir las tradicionales túnicas, las vestes o curolles, y lo hacían además una vez terminados los principales recorridos.

La situación comenzó a cambiar con la transición democrática y, desde entonces, su incorporación ha sido progresiva hasta hacerse plena. Hoy, las mujeres visten las túnicas, portan los misteris y resultan esenciales para la continuidad de la tradición. Desde la propia cofradía lo resumen con una frase rotunda: “Gracias a ellas las procesiones son aún hoy una realidad en Morella; sin ellas no hay futuro". Informa Javier Ortí.

Con matices propios en cada municipio, la panorámica provincial dibuja una conclusión nítida: en Castellón, la Semana Santa se sostiene también en clave femenina. No se trata solo de una presencia admitida, sino de una participación consolidada, visible y en muchos casos decisiva. Frente a los debates que han emergido en otros lugares sobre el papel de la mujer en estas celebraciones, la provincia ofrece un modelo muy diferente, en el que la tradición no se entiende como un muro, sino como un espacio compartido.

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Porque si algo evidencian las cofradías y hermandades castellonenses es que la incorporación de la mujer no ha debilitado la esencia de la Semana Santa, sino que la ha reforzado. La ha hecho más amplia, más viva y, sobre todo, más conectada con la sociedad real que la mantiene generación tras generación.