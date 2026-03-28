Novedades en el bus urbano de Almassora: más frecuencias, nuevas paradas y servicio todos los días

Almassora contará, a partir del próximo 1 de abril, con un renovado servicio de bus urbano. El Ayuntamiento ha adjudicado el nuevo contrato de transporte urbano de viajeros por importe de 160.532,24 euros anuales, lo que supone un incremento más que sustancial en el valor estimado del contrato que, hasta ahora, ascendía a 78.100 euros.

La alcaldesa, María Tormo, ha explicado que este importante esfuerzo económico realizado responde a la necesidad de mejorar la prestación de este servicio de transporte público, atendiendo las peticiones de los colectivos vecinales residentes en la playa. Por tanto, se ampliará el servicio en cuanto a frecuencias, paradas y días de prestación del mismo.

Por tanto, se amplia el recorrido urbano efectuando dos nuevas paradas en la comisaría de la Policía Local, facilitando, por tanto, se facilita la movilidad a los vecinos que acuden allí a realizar trámites, y hasta la estación de trenes, “dando respuesta a una demanda vecinal que resulta imprescindible atender para favorecer e impulsar la movilidad urbana”, según ha explicado la alcaldesa.

Más novedades

Otra de las principales novedades es la ampliación del horario los días laborales, de lunes a viernes, porque la primera salida, desde la plaza Doctor Fleming dirección a la playa será a las 07.00 horas, frente a las 08.15 horas del anterior contrato. Asimismo, también se alarga el horario por las tardes, con la última salida a las 20.45 horas, cuando hasta ahora era a las 18.30 horas.

Una mejora del nuevo contrato también se producirá los sábados, ya que, hasta ahora solo había servicio por la mañana, y a partir del 1 de abril las tardes estarán cubiertas, finalizando el recorrido urbano a las 22.00 horas.

María Tormo, alcaldesa de Almassora. / Mediterráneo

De igual modo, otra de las principales novedades se registrará los domingos y festivos, cuando sí habrá, por primera vez, servicio de autobús urbano, tanto por la mañana como por la tarde.

“La mejora del transporte público era una reivindicación clara de nuestros vecinos y era imprescindible dar un paso adelante. Este nuevo contrato supone un desembolso muy importante por parte del Ayuntamiento, pero lo hacemos convencidos de que ofrecer un servicio más frecuente, más útil y mejor conectado es fundamental para garantizar la movilidad y la calidad de vida de los almassorins”, ha remarcado la alcaldesa.

Respuesta para los usuarios

Según ha destacado la alcaldesa, “la ampliación de expediciones y días de funcionamiento responde directamente a lo que nos han trasladado los usuarios. Queremos un transporte público que esté a la altura de sus necesidades, que conecte bien todo el municipio y que sea una alternativa real al vehículo privado”.

“Presentamos una mejora real y necesaria: más recorrido, más horarios, más Almassora, para que nadie se quede atrás”, ha recalcado Tormo, al tiempo que ha explicado que se ha trabajado “para ofrecer un transporte público más útil, accesible y adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía”, ha afirmado la alcaldesa.

“Nuestro objetivo es llegar mejor y llegar más veces, facilitando los desplazamientos dentro del municipio. Queremos una Almassora más conectada y cómoda para todos”, ha puesto de manifiesto la alcaldesa, quien ha resaltado que esta mejora es “un paso más en movilidad para todos, apostando por un transporte público de calidad”.