Educación no cubrirá la plaza vacante en el Rosario Pérez de la Vall y la respuesta será ir a la movilización

Hace unos días, después de meses de contactos y solicitudes, la comunidad educativa del CEIP Rosario Pérez de la Vall d'Uixó, con el apoyo del Ayuntamiento, remitió un escrito a la Conselleria de Educación exigiendo que se cubra «con urgencia» una vacante de Pedagogía Terapéutica para el ciclo de infantil que, según defienden, tienen asignada desde el inicio de curso. Desde Educación no les han contestado directamente aún, pero sí que han dado una respuesta a Mediterráneo a la pregunta de qué está pasando con esa plaza sin cubrir.

De lo dicho se desprende que la Conselleria no tiene intención de cubrir esa plaza. Desde el departamento que dirige Mª Carmen Ortí explican que «en los centros que solo imparten hasta tres unidades de educación infantil, la asignación de horas adicionales de Pedagogía Terapéutica no se realiza de oficio», lo que, según ese criterio, desmentirían la afirmación de las familias afectadas de que tenían la vacante asignada.

Desde Educación indican que esa asignación se realiza «en función del coeficiente de necesidades que permite distribuir los recursos de manera objetiva y priorizando los casos de mayor complejidad».

En el caso concreto del Rosario Pérez de la Vall d'Uixó -cuyos alumnos reciben las clases en aulas provisionales, porque están cinstrutendo el nuevo colegio- detallan que «el centro ya dispone de un docente de Pedagogía Terapéutica (PT) y otro de Audición y Lenguaje (AL), conforme a los datos de matrícula, puedan dar una atención adecuada al conjunto de su alumnado».

Las familias afectadas aseguran que lo que no dice la Conselleria es que «este colegio tiene cuatro unidades de infantil, porque tiene aula de dos años».

«Iremos a la huelga»

Como explican en su reclamación, se trata de una media vacante cuya necesidad se justifica porque es un recurso «imprescindible para la atención adecuada del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo», menores que, según detallan, tienen reconocidos niveles de apoyo 2 y 3 (de acuerdo con la clasificación oficial), que se encuentran «en una etapa clave para su desarrollo global y para la detección precoz e intervención educativa especializada».

A la espera de que Educación les dé una respuesta oficial a su escrito, registrado esta misma semana, los afectados remarcan que «ellos que sigan con los recortes, que nosotros iremos a la huelga».

En la defensa de su gestión relacionada con las vacantes de profesorado, desde la Conselleria exponen que «desde el 1 de septiembre se han creado más de 1.000 nuevas vacantes docentes, principalmente vinculadas a la apertura de nuevas unidades y al refuerzo de la inclusión educativa, superando en el sistema público la cifra de 76.500 docentes», lo que califican como «un máximo histórico, que evidencia el compromiso por mejorar la atención al alumnado que más apoyo requiere».