Benicàssim ya tiene fecha para la conclusión de su 'Sagrada Familia'

Las obras de la iglesia de San Juan Pablo II avanzan en Benicàssim ya en su fase decisiva y dejan atrás años de parálisis con un estado de ejecución dela segunda y última fase, desde que se retomó el proyecto, que supera el 60%.

La bautizada como ‘Sagrada Familia’ por este periódico, por haber permanecido inacabada durante más de 20 años, afronta ahora su último tramo de los trabajos con la previsión de quedar concluida tras el verano.

El proyecto, reactivado en 2025, ya permite ver con claridad el resultado final de un templo llamado a convertirse en uno de los más relevantes de la diócesis.

La visita del obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López, junto a la alcaldesa Susana Marqués, técnicos y responsables de la obra, ha servido para comprobar sobre el terreno el avance de los trabajos y confirmar el horizonte de finalización.

“Orgulloso y sobre todo satisfecho de que poco a poco se vaya concluyendo”, afirmó el obispo, quien destacó que el templo ya permite “ver el final del camino” y avanzó que la previsión pasa por poder abrirlo en torno al mes de septiembre.

Obras al 60% y final tras el verano

La segunda fase de las obras se sitúa actualmente en torno al 60% de ejecución. Las instalaciones principales ya están completadas, incluyendo climatización, renovación de aire, sistemas contra incendios y placas solares. Quedan pendientes la instalación eléctrica de iluminación, los pavimentos, la cerrajería y los últimos remates, mientras que los trabajos de pintura alcanzan aproximadamente el 70% y la albañilería está prácticamente terminada, según explicó Héctor Persiva, de la empresa Restore.

La previsión es finalizar la obra a mediados de septiembre, momento a partir del cual se abordará el equipamiento interior previo a su apertura.

Vidrieras y diseño interior

El arquitecto del obispado, responsable de este proyecto, Ángel Albert, destacó la incorporación de las vidrieras como uno de los elementos más singulares de esta fase. Albert explicó que siguen un lenguaje contemporáneo inspirado en el Jardín del Edén, con la intención de que la luz filtrada aporte color y luminosidad al interior del templo.

GALERÍA I El avance de las obras de la 'Sagrada Familia' de Benicàssim en imágenes /

“Ha supuesto un reto importante el hecho de que estuviera a medio hacer”, señaló, en referencia a la complejidad de adaptar el diseño actual a una estructura iniciada décadas atrás.

Apoyo institucional y financiación

Por su parte, Marqués recordó la implicación municipal en el proyecto con una aportación de 80.000 euros destinada a las vidrieras. “Están financiadas con los impuestos de los vecinos”, subrayó, destacando además el valor visible de esta inversión.

La munícipe puso también el foco en el impacto urbano del edificio, que durante años permaneció inacabado. “Ha sido un edificio que no embellecía el entorno”, reconoció. “Cuando vimos terminada la fachada ya nos ilusionamos todos más con el proyecto”, señaló la alcaldesa, quien destacó además que “es un templo que se va a quedar para Benicàssim, es patrimonio para los benicenses”.

Por su parte, el obispo incidió en que la mayor parte de la financiación procede de fieles, empresas y donaciones privadas, y defendió el papel del templo como un servicio que también contribuye al turismo en un municipio marcado por la llegada de visitantes, que también utilizan en gran parte las iglesias del municipio.

El párroco local, Luis Oliver, destacó también el impulso que sigue teniendo la campaña solidaria vinculada al proyecto y recordó que durante la Semana Santa continúa activa la iniciativa del sorteo del coche, con ‘Kilómetros de fe’, instalada junto al templo parroquial de Santo Tomás hasta el 5 de abril. Los boletos pueden adquirirse tanto en la parroquia como en distintos comercios del municipio, con el objetivo de seguir recaudando fondos para culminar la obra.