Boom inmobiliario en la playa de Moncofa: 150 viviendas nuevas y áticos de hasta 500.000 euros

La reactivación de la construcción de viviendas en la playa de Moncofa es ya una realidad palpable que empieza a transformar de nuevo el paisaje urbano y económico de este enclave costero. Tras años de parálisis e incertidumbre, el sector inmobiliario en Moncofa vuelve a mostrar signos claros de dinamismo, impulsado tanto por el atractivo geográfico del municipio como por las condiciones urbanísticas que quedaron preparadas en etapas anteriores. Sin embargo, este renacer no llega solo: viene acompañado de un factor determinante que marca el ritmo del mercado actual, el precio. En algunos casos, especialmente en las tipologías más exclusivas, las cifras se acercan a los 500.000 euros, situando estas promociones en un segmento claramente orientado a compradores con alto poder adquisitivo.

Estos importes se concentran principalmente en los áticos y viviendas de gama alta en la playa de Moncofa, que destacan por ofrecer vistas al mar Mediterráneo. Se trata de inmuebles diseñados no solo como residencias, sino como espacios de disfrute, con amplias terrazas, acabados de calidad y una ubicación privilegiada en primera o segunda línea de playa. Este tipo de producto inmobiliario responde a una demanda creciente de clientes que buscan combinar inversión y calidad de vida en un entorno tranquilo, pero bien conectado.

El epicentro de esta nueva etapa constructiva se sitúa en el desarrollo urbanístico de Belcaire Norte, un área que vuelve a cobrar protagonismo tras años de inactividad. Actualmente, se encuentran en marcha alrededor de 150 viviendas, cifra que previsiblemente irá en aumento conforme se activen nuevos proyectos en distintos solares disponibles. A ello se suma la recuperación de estructuras que llevaban cerca de dos décadas abandonadas, vestigios de un pasado marcado por la especulación y la posterior crisis, que ahora encuentran una segunda oportunidad en un contexto económico más favorable.

Imagen de otra de las construcciones en marcha en la zona de Belcaire Norte de Moncofa. / Miguel Ángel Sánchez

Aquel desarrollo urbanístico, que llegó a plantear unas 22.000 viviendas y se presentó en su día como una segunda Moncofa, terminó quedándose muy lejos de esa previsión, con cerca de 1.000 inmuebles. En la zona quedaron varios edificios a medio hacer, desde esqueletos de hormigón hasta bloques en los que ya se habían iniciado trabajos interiores. Ese escenario, que en 2024 ya empezaba a reactivar el interés del sector, explica en parte el renovado atractivo que hoy tiene este ámbito para promotoras y constructoras.

Esta reactivación no es fruto de la casualidad, sino de una causalidad bien definida. A principios del siglo XXI, Moncofa apostó por una planificación urbanística ambiciosa, anticipándose al crecimiento y destinando cerca de 700.000 metros cuadrados al desarrollo de Belcaire Norte. Sin embargo, la crisis económica de 2008 truncó muchas de aquellas expectativas, dejando proyectos inacabados y un importante volumen de suelo urbanizado sin uso. Pese a ello, el esfuerzo previo en infraestructuras y ordenación del territorio ha resultado clave para la situación actual.

Hoy en día, Moncofa se posiciona como uno de los municipios de la provincia de Castellón que reúne las condiciones idóneas para atraer de nuevo a promotores y constructores. La existencia de suelo listo para edificar, en muchos casos procedente de activos vinculados al llamado banco malo, facilita la reactivación de proyectos con mayor agilidad y menor coste inicial. Esta circunstancia ha despertado el interés del sector, que ve en Belcaire Norte una oportunidad estratégica para desarrollar nuevas promociones en un entorno consolidado y cercano al mar.

Reactivación de construcciones bloqueadas

Esta reactivación no se limita al litoral y a Belcaire Norte. A principios de marzo trascendió también otro ejemplo significativo en el casco urbano de Moncofa: la transformación de una antigua tienda de muebles, cerrada desde hace 15 años tras la crisis, en un nuevo bloque residencial. La promotora PropHero ha invertido 1,6 millones de euros para rehabilitar el edificio y convertirlo en 20 viviendas, en concreto 18 apartamentos tipo loft y dos de una habitación, en un proyecto que ya está en obras tras la correspondiente adaptación del inmueble de uso comercial a residencial.

La iniciativa, además, no ha pasado desapercibida. El empresario José Elías visitó hace unos días Moncofa para conocer de primera mano esta transformación inmobiliaria junto al CEO de PropHero, Jaime Gil, dentro de un recorrido por proyectos reales de inversión en las provincias de Castellón y Valencia. Su presencia refuerza la visibilidad de una operación que ejemplifica el nuevo interés que despierta el municipio entre inversores y promotores.

El movimiento no acaba ahí. La misma compañía también impulsa en la calle Marbella la recuperación de un edificio paralizado por un proceso judicial, con el objetivo de devolver al mercado 39 viviendas, además de 51 garajes y 14 trasteros, con una inversión superior a cinco millones de euros. Se trata, además, de una línea de actuación que encaja con el interés municipal por dar salida a edificios ya consolidados y reactivar construcciones que llevaban años bloqueadas, contribuyendo así a revitalizar el tejido urbano y a modernizar el parque inmobiliario local.