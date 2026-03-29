Burriana sumará este año un parking público en pleno centro urbano

El Ayuntamiento de Burriana ha dado un paso decisivo para mejorar la movilidad en el casco histórico con la adquisición de un solar en la calle Misericòrdia que se destinará a aparcamiento público en superficie. La actuación, que se quiere poner en marcha este mismo año, incluirá también la habilitación de un paso peatonal que conecte distintas zonas del centro y facilite el acceso a los vecinos del barrio de Sant Blai.

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha destacado la relevancia de esta operación, subrayando que «nos encontramos ante una oportunidad ciertamente singular». Se trata de una parcela de más de 1.000 m2 en una zona caracterizada por la fragmentación parcelaria y la escasa disponibilidad de suelo. Más allá de la compra del solar, el equipo de gobierno pone el acento en el impacto estratégico de la actuación. La ubicación del terreno permitirá articular una conexión directa entre diferentes puntos del casco urbano que actualmente presentan dificultades de comunicación peatonal. Su posición entre las calles San Blas y el carrer Calvari, así como su cercanía al centro y al entorno del mercado municipal, lo convierten en un enclave ideal para mejorar la permeabilidad urbana.

Operación financiera

Según ha indicado Trullen, el valor de la parcela ha sido fijado en una cifra prácticamente coincidente con la oferta presentada tras la elaboración del informe técnico, lo que evidencia que se trata de un precio acorde al mercado y a los criterios de valoración establecidos por la normativa vigente. «No solo hablamos de una oportunidad urbanística, sino de que también se trata de una operación financiera prudente», ha afirmado.

De este modo, la intervención permitirá aliviar la presión existente de falta de aparcamiento en la zona, una demanda vecinal.

En cuanto a los plazos, el edil ha avanzado que la formalización de la compra se producirá en las próximas semanas. A partir de ese momento, el consistorio pretende activar su puesta en marcha de forma «inminente». Como primera opción, se redactará una memoria valorada para determinar el coste de adecuación y poder consignar una partida presupuestaria. No obstante, ante la ausencia actual de presupuestos municipales, el Ayuntamiento contempla una alternativa más rápida para habilitar el espacio. «La idea sería retirar las vallas, limpiar el solar y acondicionarlo con zahorra para que esté en las adecuadas condiciones de seguridad y pueda empezar a utilizarse tanto para aparcar como para el tránsito peatonal», ha explicado Trullen.