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Figueroles combina actos religiosos y conmemorativos en el día del Reservat

La festividad conmemora la llegada del Santísimo Sacramento al pueblo desde la parroquia de Llucena

Multitudinaria Festa del Reservat en Figueroles

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Multitudinaria Festa del Reservat en Figueroles / H. Gozalbo

Héctor Gozalbo

Héctor Gozalbo

Figueroles

Figueroles vivió este sábado una de sus importantes citas anuales: la Festa del Reservat. Una festividad que conmemora la llegada del Santísimo Sacramento (la Sagrada Eucaristía) al pueblo, desde la parroquia de Llucena a la de Figueroles. Un acontecimiento que sucedió el sábado de Ramos del año 1603 y que ahora cumple 423 años. La procesión por las principales calles del municipio, con la custodia bajo palio, y el acompañamiento de la banda de música local sirvieron para rememorar este destacado acontecimiento. Después, tuvo lugar la solemne eucaristía en el templo parroquial.

Por la tarde, se llevaron a cabo los actos conmemorativos del tricentenario de la independencia de Figueroles de Llucena, con la recepción de las autoridades y antiguos alcaldes, concejales y vecindario en la plaza de la Iglesia. A continuación se procedió a la inauguración de una nueva calle con el nombre de Josep Bernat Escrig y, posteriormente, se descubrió una placa dedicada a su nombre, recordando que fue el primer alcalde de Figueroles (1726), y reconociendo así su figura y su legado en la historia de Figueroles. También el sacerdote hijo del pueblo procedió a la bendición de la nueva calle.

Seguidament,e en la iglesia parroquial se inauguró una placa en memoria de este primer alcalde, en el lugar donde reposan sus restos. Y, tras la misma, en el cementerio municipal tuvo lugar una ofrenda floral en recuerdo a los alcaldes y ediles que, a lo largo del tiempo, ejercieron su ministerio público en Figueroles y ya han fallecido.

Más actos

La jornada prosiguió con otra recepción institucional en la Casa de la Cultura con la entrega de un detalle conmemorativo a todas las personas que formaron parte de las diferentes corporaciones municipales; agradeciendo su servicio público y de dedicación al progreso de Figueroles. Los actos concluyeron con un vino de honor para celebrar esta efeméride tan significativa para el municipio.

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El actual alcalde de Figueroles, Óscar Escrig, señalaba que "ha sido un día muy especial. Hemos combinado las celebraciones religiosas con el homenaje a los alcaldes y concejales que en estos 300 años han servido a nuestro municipio y a sus vecinos. Con especial mención a Josep Bernat Escrig, primer alcalde que trabajó para lograr la independencia de Llucena”.

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