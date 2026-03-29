Incendio en Benicàssim: El fuego afecta a una parcela rodeada de viviendas junto a Villa Elisa
Las llamas y una intensa columna de humo han alertado a vecinos y viandantes en la zona de villas próxima a la avenida Barcelona y la playa del Voramar
Un incendio declarado poco antes de las 14.00 horas de este domingo en la zona de detrás de Villa Elisa, en el área de villas próxima a la avenida Barcelona y a la playa del Voramar, ha generado una gran alarma entre vecinos y personas que se encontraban en este punto de Benicàssim.
Las llamas, visibles desde distintos puntos del entorno, han ido acompañadas de una intensa columna de humo, lo que ha provocado preocupación en una zona muy próxima a viviendas y al paseo litoral. En el momento en que se han grabado las primeras imágenes, ya estaban llegando los primeros servicios de emergencia para intervenir en el lugar.
Según las primeras informaciones recabadas en la zona, al parecer el fuego se ha originado en una parcela, en una zona de vegetación, aunque por el momento no ha trascendido el alcance exacto del incendio ni si ha afectado a algún otro elemento del entorno.
La rápida movilización de efectivos está permitiendo intervenir desde los primeros minutos en este punto del litoral benicense, donde los servicios de emergencia trabajan ya para tratar de controlar el incendio. Además, la Policía Local está asegurando la seguridad en la zona y ha cortado al tráfico la avenida Barcelona en el tramo comprendido entre el hotel Voramar y la Gran avenida Jaume I.
El fuego se ha declarado, además, en un momento en el que todavía sopla con fuerza el viento, con rachas intensas en la zona, una circunstancia que puede dificultar las tareas de extinción y obligar a extremar la precaución durante la intervención.
Ampliaremos esta información en cuanto se conozcan más datos sobre el origen del fuego, la posible afección y la evolución de la intervención.
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