Noa Gil Porcar será la reina de las fiestas de Vall d’Alba 2026

El Ayuntamiento de Vall d’Alba ha dado a conocer la composición de la representación festiva para el año 2026, que estará encabezada por Noa Gil Porcar como reina de las fiestas, quien será la máxima representante del municipio durante el próximo ejercicio festivo.

La representación festiva de Vall d’Alba para el año 2026 estará formada por un total de 32 miembros, además de la reina, entre corte de honor, corte de honor infantil y cavallers, quienes serán los encargados de representar al municipio en los distintos actos institucionales, culturales y festivos a lo largo del año.

Junto a la reina, la corte de honor 2026 estará formada por Paula Aparisi Gallego, Nerea García Bellés, Aina Adell Traver, Nicol Bullone, Lucía Turlo Barrachina, Alicia Sánchez Tomás, Paz Suller Narro, María Mas Marzá y Nuria Cuevas Ferrando. Por su parte, la corte de honor infantil 2026 estará integrada por Sofía Roures Mas, Laia Navarro Pascual, Ainhoa Armengot Agut, Adriana María Murarasu, Alaitz Rosa Gil, Aina García Aparici, Alba Julián Radiu, Blanca Mateu Capdevila, Noa Matutano Escuriola, Eva Pauner Marzá y Àngela Castillo Capdevila.

En la representación masculina, el cavaller 2026 será Adrián Gutiérrez Tormo, mientras que los cavallers Infantils serán Àlex Bertran Vera, Martín Gual Muria, Gerard Traver Escrich, Vicent Badal Ibáñez, Jaume Bertrán Gallego, Manu Ruiz Esteve, Marco Beneroso Martínez, Alex Ionut, Hugo Renda Sosa, Edu Nebot Segarra y Àlex Beltrán Barrachina.

Todos los representantes festivos de Vall d'Alba para 2026. / Mediterráneo

Todos ellos participarán en las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista y la Inmaculada Concepción, celebradas a finales de agosto, así como en los diferentes actos festivos, culturales e institucionales que se celebran a lo largo del año.

La presentación oficial de la reina, Cortes de Honor y Cavallers 2026 abrirá el calendario de actos de la semana cultural previa a las fiestas patronales, convirtiéndose en uno de los actos más esperados del calendario festivo local y marcando el inicio de la programación festiva del municipio.

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Desde el Ayuntamiento han felicitado a todos los representantes festivos del próximo año, agradeciendo su implicación y disposición, así como el apoyo de sus familias, para representar a Vall d’Alba durante todo el ejercicio festivo 2026.