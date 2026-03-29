El parking de autocaravanas de Burriana estará operativo en Semana Santa

El Ayuntamiento de Burriana ha adjudicado los servicios para la gestión provisional del parking de autocaravanas del municipio a la mercantil Camping-Car Park España S.L.. El consistorio de la capital de la Plana Baixa ha trabajado con celeridad en la tramitación de este contrato para asegurar que las instalaciones cuenten con una gestión profesional y plenamente operativa de cara a la inminente llegada de la Semana Santa y la posterior campaña estival, periodos de máxima afluencia de turistas.

La adjudicación, tramitada desde la concejalía de Urbanismo, permite que la empresa asuma de inmediato la implantación de un sistema de gestión de accesos mediante barreras, así como el mantenimiento integral de los equipamientos: bornes eléctricos, dispensadores de agua y sistemas de vaciado. El contrato tiene una duración de un año y destaca por su nulo impacto en el presupuesto municipal. Esto se debe a que el Ayuntamiento no realiza ninguna contraprestación económica a la empresa; el adjudicatario asume los costes operacionales y se financia exclusivamente a través de los ingresos obtenidos por las tarifas que abonan los usuarios, los cuales se estiman suficientes para cubrir el servicio.

¿Qué habrá en el aparcamiento?

Los usuarios del área dispondrán de suministro eléctrico, así como de servicio de vaciado de aguas grises y negras, y llenado de depósito de agua por una tarifa de entre 10,00 € y 15,00 € (según temporada) por estancia de 24 horas. La nueva gestión también implica una potente labor de difusión internacional, con envíos de información a usuarios registrados en cuatro idiomas y presencia constante en redes sociales, lo que contribuirá a desestacionalizar la oferta turística de Burriana.

Parking de autocaravanas de Burriana. / Mediterráneo

Finalmente, el consistorio mantendrá la supervisión diaria de la ocupación del recinto a través de una plataforma digital segura, garantizando el control sobre el aforo y la seguridad de las instalaciones durante todo el periodo de vigencia del contrato.

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Al respecto, el concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha manifestado que “hemos agilizado al máximo los trámites administrativos porque nuestro objetivo era que esta infraestructura turística estuviera en perfectas condiciones para recibir a los visitantes esta misma Semana Santa”. El edil ha subrayado que “con esta empresa y gestión profesional no solo garantizamos un mantenimiento constante del área, sino que situamos a Burriana en el mapa del turismo de autocaravanas gracias a su promoción en nueve idiomas y a los sistemas de reserva online que ofrece la plataforma, potenciando la economía local sin coste directo para los vecinos”.