Castellón cumple la tradición del Domingo de Ramos... pese al viento

La provincia de Castellón ha cumplido con la tradición del Domingo de Ramos y este ventoso 29 de marzo, pese a las fuertes rachas que afectan al territorio, ha sido un domingo de bendiciones. Aunque en algunos municipios se ha tenido que cambiar el desarrollo de la jornada, prácticamente todos han podido bendecir los ramos y participar en las procesiones.

Almassora

Almassora ha vivido un emotivo Domingo de Ramos con la celebración de una eucaristía al aire libre, en la plaza España, en la que los almassorins han mostrado su fervor y devoción. La ceremonia ha reunido a numerosos fieles que han compartido este momento de tradición y fe de la Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial.

Domingo de Ramos en Almassora. / Mediterráneo

Burriana

Burriana ha celebrado en todas las parroquias el concurrido domingo de Ramos. Una de ellas ha sido la parroquia de la Mercé, que ha bendecido los ramos en la residencia de Cáritas desde donde ha partido en procesión para luego celebrar la eucaristía. Informa Isabel Calpe.

Domingo de Ramos en Burriana. / Isabel Calpe

Peñíscola

Las fuertes rachas de viento han obligado a los asistentes a cambiar de ubicación. El pasacalle no ha podido realizarse y, finalmente, se ha celebrado la bendición de ramos y la eucaristía en la parroquia de Santa María. Al festejo han acudido niños y niñas con sus familias portando las originales palmas, acompañados por la agrupación de “Bombos i Tabals” del municipio y las autoridades locales. Informa Alba Boix.

Domingo de Ramos en Peñíscola. / Alba Boix

Moncofa

Vecinos y visitantes de Moncofa han salido a la calle para celebrar la procesión del Domingo de Ramos. La plaza del Plà ha sido el punto en el que el párroco local, Francisco Francés, ha llevado a cabo la bendición. Seguidamente todos los asistentes han salido en procesión hasta la iglesia parroquial de Santa María Magdalena. Informa M. Á. Sánchez.

Domingo de Ramos en Moncofa. / Miguel Ángel Sánchez

Benicàssim

El Domingo Ramos en Benicàssim ha podido celebrarse a medias, y los vecinos y vecinas del municipio han hecho frente a las fuertes rachas de viento para cumplir con la tradición, y estar al lado del párroco local, Luis Oliver, en un día tan señalado. No hubo procesión, pero sí bendición y misa. Informa Eva Bellido.

Domingo de Ramos en Benicàsism. / Eva Bellido

Vinaròs

Vinaròs ha vivido este domingo, 29 de marzo, uno de los días más emblemáticos de su Semana Santa con la celebración del Domingo de Ramos, jornada que ha combinado tradición religiosa, procesiones multitudinarias y espectáculos culturales, aunque marcado por la presencia de intenso viento. La mañana ha comenzado con la bendición de Ramos en distintos puntos de la ciudad. En El Carme dels Mariners, la bendición y procesión alrededor de la Capilla ha estado acompañada por la banda de Bombos y Tambores de la Cofradía Crist dels Mariners, seguida de la celebración de la Santa Misa. De manera paralela, los residentes del Hogar San Sebastián han participado en la bendición y procesión en el interior del centro, concluyendo con la misa. Informa Javier Flores.

Domingo de Ramos en Vinaròs. / Javier Flores

Morella

La tradicional procesión del Domingo de Ramos en Morella ha dejado este año una escena tan curiosa como simbólica. En esta localidad, donde es costumbre repartir cruces de romero bendecidas entre los fieles, la celebración ha incorporado una novedad llamativa. El nuevo párroco, Carlos García Talarn, ha debutado en la festividad recreando la entrada de Jesús de Nazaret en Jerusalén, portando una burra del ramal. El gesto, igualmente cargado de simbolismo, ha sorprendido a vecinos y asistentes, aportando un matiz original y cercano a una celebración profundamente arraigada en la tradición local. Informa Javier Ortí.

Domingo de Ramos en Morella. / Javier Ortí

Benicarló

La bendición de ramos en Benicarló se ha realizado en la puerta del templo de San Bartolomé. Inicialmente iba a celebrarse en la plaza de la Constitución, pero las fortísimas rachas de viento han obligado a modificar la ubicación y a suspender el recorrido para garantizar la seguridad de los asistentes. Informa Alba Boix.

Domingo de Ramos en Benicarló. / Alba Boix

Llucena

Las fuertes rachas de viento han obligado a cambiar la bendición de las palmas y los ramos, de la Ermita de San Antonio Abad a la Plaza de España (frente a la fuente). Un recorrido mucho más corto que sí ha permitido procesionar. Después se ha celebrado la eucaristía en el templo y se ha leído la Pasión. Han participado en el acto el alcalde David Monferrer y los miembros de la corporación municipal. Informa Héctor Gozalbo.

Domingo de Ramos en Llucena. / Elena Balaguer

L'Alcora

La Festividad del Domingo de Ramos se ha realizado en l'Alcora dentro de la parroquia de la Asunción sin realizar la procesión por el fuerte viento. El párroco José Aparici ha realizado la bendición de Ramos y Palmas, desfilando por el interior de la iglesia el clero, autoridades y la Junta Central de Cofradías, realizando seguidamente la solemne eucaristía de inicio de la Semana Santa. Informa R. D. A.

Domingo de Ramos en l'Alcora. / R. D. A.

Orpesa

En Orpesa, las inclemencias meteorológicas han impedido que hubiera ni comitiva ni procesión, pero los fieles sí han podido participar en la misa en una iglesia que estaba llena hasta la bandera. Informa Eva Bellido.

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Domingo de Ramos en Orpesa. / Eva Bellido

Villahermosa del Río

La plaza Carlos Fabra ha acogido la bendición de las palmas y los ramos en un día tan señalado. Después ha tenido lugar la procesión hasta la iglesia parroquial, donde se ha celebrado la eucaristía y se ha leído la Pasión. El alcalde y los miembros de la corporación municipal han participado en el Domingo de Ramos. A pesar de las fuertes rachas de viento los actos programados se han mantenido. Informa Héctor Gozalbo.