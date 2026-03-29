Tambors de Passió sitúa a Almassora en la élite de la percusión cofrade

Tambors de Passió ha firmado una destacada participación en el LIX Concurso Nacional de Tambores y Bombos de Híjar, una de las citas más emblemáticas del panorama nacional y el certamen más antiguo y relevante de España.

La agrupación almassorina ha logrado subir al podio en varias categorías, lo que evidencia el alto nivel de su cantera y la calidad de sus interpretaciones. En infantil ha obtenido el primer premio; en juvenil, primer y tercer puesto; y en la categoría de mayores, un meritorio tercer puesto empatado con el segundo.

Respaldo institucional en el certamen

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha asistido al certamen junto a miembros del equipo de gobierno para respaldar a los participantes y ha destacado el orgullo que supone este resultado. “Es emocionante ver cómo nuestros jóvenes y mayores mantienen viva esta tradición con tanta entrega y excelencia. Son un ejemplo de constancia y de amor por nuestras raíces”.

Integrantes de Tambors de Passió posan junto a trofeos y reconocimientos tras firmar una brillante participación en el certamen de Híjar. / MEDITERRÁNEO

Tormo ha subrayado además el papel de la agrupación como embajadora de Almassora. “Llevan el nombre de nuestro pueblo allá donde van y contribuyen a proyectar nuestra Semana Santa y nuestras tradiciones fuera de nuestras fronteras”.

Estos resultados consolidan a Almassora como un referente en el ámbito del tambor y el bombo, gracias al trabajo continuo de una agrupación que combina experiencia y una sólida base de jóvenes que garantiza su futuro.