El viento provoca daños durante el montaje del SanSan Festival en un domingo complicado en Benicàssim

El montaje del SanSan Festival 2026 ha sufrido este domingo daños e imprevistos debido al intenso temporal de viento que azota la provincia de Castellón.

Las fuertes rachas han provocado diversos problemas materiales en el recinto de festivales, afectando principalmente a estructuras ligeras, vallado perimetral y gran parte de la señalética y lonas que ya estaban instaladas.

El festival se celebrará según lo previsto del 2 al 4 de abril, reafirmando su compromiso con la apertura de la temporada de grandes eventos musicales en España.

Una jornada complicada en Benicàssim

El municipio no está siendo ajeno al temporal de vientos huracanados que sufre la provincia, y ha sufrido diferentes incendencias durante este último domingo de marzo.

Desde árboles arrancados por el viento hasta parcela con vegetación que han provocado un gran susto entre los vecinos.

Las imágenes de las incidencias provocadas por el viento en Castellón / KMY Ros

Un festival con grandes nombres

En cuanto a la programación, el cartel promete con Of Monsters and Men y Love of Lesbian como grandes reclamos para la jornada inaugural del jueves 2 de abril.

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El festival también contará con el esperado regreso de Rigoberta Bandini, así como las actuaciones de Guitarricadelafuente y La M.O.D.A. Una vez superado este domingo de complicaciones climáticas, el equipo de producción confía en que el recinto de Benicàssim luzca su mejor cara para recibir a los miles de asistentes que darán la bienvenida a la primavera musical el próximo jueves.