L’Alcora activará en abril 1,2 millones para derribar la fábrica Sanchis cara a la residencia

El Ayuntamiento de l’Alcora activará en abril el trámite administrativo que permitirá dotar de financiación al derribo de la antigua fábrica Sanchis.

El equipo de gobierno prevé aprobar el próximo mes, en un pleno extraordinario, una modificación de crédito por importe de 3,4 millones de euros. Dentro de esta cantidad, se habilitará una partida de 1,2 millones destinada específicamente a la demolición de la infraestructura, un paso previo e indispensable para la futura construcción de la residencia para la tercera edad. Con esta dotación presupuestaria, el consistorio sitúa el fin de la degradación de la parcela Sanchis como una de las prioridades dentro de este paquete económico más amplio, que también contempla otras inversiones en el municipio.

El proyecto de demolición incluye la retirada del fibrocemento, un material peligroso para la salud, así como la limpieza integral de la parcela, que se encontraba en condiciones peligrosas. Con una superficie aproximada de 18.175 m2, de los que 8.000 m2 se destinarán a la residencia de personas mayores, se trata, sin duda, de uno de los espacios estratégicos para el futuro de la localidad.

Lo más importante de esta modificación de créditos es que supondrá un primer paso de cara a la necesaria residencia para mayores. Cabe recordar que recientemente el alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, junto a la concejala de Políticas Inclusivas, Tica Pons, y el concejal de Urbanismo, Erik Torner, mantuvieron una reunión de trabajo en València con la secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario, Rosa Ferrando, y con el director general de Infraestructuras Sociosanitarias, Borja Ottobrino, para avanzar en el proyecto de la futura residencia para la tercera edad en el municipio.

Falomir ha recordado que la recuperación de esta zona era «un compromiso de este equipo de gobierno». Además, el resto del suelo, con más de 10.000 m2, se reservará para nuevos equipamientos y servicios municipales por definir.

Una necesidad

Para Falomir, existen razones de peso que justifican la construcción de una nueva residencia en la capital de l’Alcalatén. «En la residencia actual, que es privada, siempre hay lista de espera y sabemos que hay personas que, si fuera pública o tuviera precios más asequibles, solicitarían una plaza. Por ello, nos hemos marcado como objetivo que se construya y que, posteriormente, desde el Ayuntamiento e incluso en colaboración con la Conselleria, se puedan concertar plazas. Eso sí, quien tenga poder adquisitivo podrá pagarse una plaza».

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De este modo, l’Alcora quiere impulsar un planteamiento similar al del Ayuntamiento de Forcall, cuya residencia contempla plazas para vecinos de este pequeño municipio que, sin ser dependientes, deseen vivir en el geriátrico por su situación de soledad.