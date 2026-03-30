Burriana mide el metano en sus redes de alcantarillado

La red de alcantarillado de Burriana se ha convertido en uno de los escenarios de estudio del proyecto internacional Sewer Methane Methods for Everyone (SEWER CH4), una iniciativa que reúne a entidades de más de 40 sistemas de saneamiento de todo el mundo para abordar un reto clave: medir y cuantificar las emisiones de metano generadas en los colectores urbanos.

En el municipio, la empresa concesionaria Facsa está desarrollando mediciones y toma de datos en distintos puntos de la red de saneamiento, en coordinación con el Ayuntamiento de Burriana. Estos trabajos permiten analizar el comportamiento del metano en condiciones reales de operación y aportan información valiosa que se integrará en una base de datos internacional.

El metano es uno de los gases de efecto invernadero menos estudiados en el ámbito de las redes de alcantarillado y, sin embargo, puede tener un impacto relevante en los inventarios de emisiones urbanas. La dificultad técnica para medirlo ha provocado que, en muchos casos, estas emisiones no se incluyan en las evaluaciones climáticas municipales.

Sistemas más precisos

Gracias a la participación de Facsa en SEWER CH4, se están evaluando nuevas metodologías de cálculo y desarrollando algoritmos específicos para colectores en gravedad, así como realizando mediciones de CH₄, CO₂ y H₂S en diferentes épocas del año. El objetivo es avanzar hacia sistemas de estimación más precisos y accesibles que puedan aplicarse en cualquier territorio.

El concejal de Vía Pública, Mario Trullen, ha destacado: “El proyecto cuenta con la participación de destacadas entidades gestoras del agua de ciudades como Louisville, Austin, Chicago, Toronto, Melbourne o Sídney, lo que sitúa a Burriana dentro de una red internacional de referencia en innovación climática aplicada al ciclo urbano del agua”.