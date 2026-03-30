Deporte
Más de cien participantes en los Juegos Castellonenses para Mayores de Almassora
La alcaldesa anima a quienes toman parte en las actividades en el campo de fútbol José Manuel Pesudo
Almassora ha vivido una jornada llena de energía y alegría con la celebración de los Juegos Castellonenses para Mayores en el campo de fútbol José Manuel Pesudo. La alcaldesa, María Tormo, acompañada por la concejala de Bienestar Social, Eugenia Martinavarro, ha animado a los participantes, que han competido con entusiasmo y un espíritu de compañerismo ejemplar. Más de un centenar de almassorins mayores de 60 años se han dado cita para disfrutar de esta cita deportiva.
“Desde las administraciones debemos promover un envejecimiento activo, por sus beneficios tanto físicos como mentales, y también por su capacidad para generar espacios de socialización y disfrute”, ha destacado la alcaldesa.
Actividades tradicionales y deportivas
Los juegos incluyen una amplia variedad de actividades tradicionales y deportivas: pentatlón, petanca, senderismo, coreografía, guiñote, tir al pot, dominó y canto, ofreciendo a los participantes momentos de diversión, ejercicio y convivencia.
La jornada concluirá con una comida de hermandad en el Centro Social San Felipe, donde se procederá a la entrega de premios a los ganadores, celebrando no solo la competición, sino también la amistad y el buen ambiente que caracterizan estos juegos.
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