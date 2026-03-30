La Mocadorà de l'Alcora ya tiene ganadora: Descúbrela

La Mocadorà de l'Alcora es el San Valentín de la capital de l'Alcalatén y cada año cuenta con un pañuelo diferente que la gente luce en la Romería de San Vicente que este 2026 tendrá lugar el próximo lunes 13 de abril, fiesta local en la villa ceramista.

Cada año se convoca un certamen para elegir el diseño del pañuelo que se regala en dicha jornada a las personas queridas, y que también se suele ofrecer en formato de abanicos, postales, bolsas de hombro, etc. La organización del concurso corre a cargo del Barrio de La Sangre, con su alma mater Enrique Salvador al frente, contando con la colaboración de la Generalitat, la Diputación de Castellón, y el Ayuntamiento y la Caixa Rural de l'Alcora.

Este año la alcorina Mª Pilar Avilés Cabedo es la flamante ganadora del Concurso de la Mocadorà 2026, que este año cumple la 25 edición. Avilés manifiesta a Mediterráneo que en el diseño ganador ha querido destacar en estilo clasico el ermitorio de San Vicente de l'Alcora, que es el escenario donde se recrea la tradición de La Mocadorà en la festividad de San Vicente Ferrer, la figura de los gigantes y cabezudos de l'Alcora en homenaje a la Colla Gegantera de l'Alcora que anima la Romería de dicha festividad, en concreto la figura del gigante y la giganta mas antiguos dentro de un corazón simbolizando el San Valentín alcorino que es la Mocadorà, y las cenefas que llevan de adorno los tradicionales platos de cerámica artística alcorina en homenaje a la universal cerámica alcorina de la Real Fábrica.

Otros galardones

Esta alcorina ya ganó el año pasado el Concurso de Carteles de las Fiestas del Cristo, y dos años se llevó también un accésit, manifestando que al concurso de la Mocadorá era la primera vez que se presentaba y se alegra mucho de haberlo ganado y más en su 25 edición de las bodas de plata, dando las gracias al principal impulsor de la tradición como es Enrique Salvador, coordinador de las Fiestas de los Barrios de l'Alcora y de las Asociaciones Culturales de la Comarca de l'Alcalatén.

El premio se le entregará a María Pilar Avilés el día de San Vicente por la tarde en las Fiestas del Barrio La Sangre, donde acudirán la reina y damas de fiestas y autoridades.