Música y actos taurinos en las fiestas patronales de Sant Jordi

Sant Jordi ya se prepara para vivir con intensidad sus fiestas, una programación que volverá a combinar tradición, actos religiosos, propuestas taurinas, música en directo y actividades pensadas para todos los públicos. El municipio ha diseñado un calendario festivo que se desarrollará entre el 22 de abril y el 3 de mayo y que volverá a convertir distintos espacios del pueblo, como el polideportivo, la plaza del Ayuntamiento, la plaza de la Iglesia o el Real Santuario de la Mare de Déu de la Font de la Salut, en epicentro de la actividad festiva.

El alcalde de Sant Jordi, Iván Sánchez Cifre, ha destacado que estas fiestas “son una de las celebraciones más queridas por el pueblo, porque reúnen todo aquello que define nuestra manera de vivir: tradición, convivencia, cultura popular y ganas de compartir”. En este sentido, señala: “Se ha preparado una programación muy completa, pensada para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de actos para todas las edades y de un ambiente festivo que combina nuestras raíces con propuestas muy participativas”.

La programación arrancará el miércoles 22 de abril, a las 19.30 horas, con una jornada de bous de plaça en la explanada del polideportivo, con reses de la ganadería Fernando Mansilla, uno de los grandes referentes de estas fiestas y protagonista de buena parte de los actos taurinos previstos.

Puente festivo

El grueso del programa llegará ya en el puente festivo. El viernes 1 de mayo comenzará con la tradicional romería al Real Santuario de la Mare de Déu de la Font de la Salut, a las 9.00 horas, uno de los actos con mayor carga simbólica y de participación popular. A las 11.00 horas se celebrará la misa cantada por la coral Veus de Sant Jordi y, a continuación, tendrá lugar el concierto de pasodobles de la Associació Musical Sant Jordi, reforzando el componente cultural de la jornada. Más tarde, a las 13.30 horas, se repartirán las típicas calderas d’arròs, uno de los momentos más esperados por vecinos y asistentes. La tarde continuará con tardeo en la ermita acompañado por la xaranga Bé i a Band, y ya por la tarde-noche llegarán las típicas vaquetes del 1 de mayo, de nuevo con la ganadería Fernando Mansilla, seguidas de un tardeo con Patxi Ojana, un bou embolat y la actuación de DJs locales.

El sábado 2 de mayo será uno de los días más intensos del programa. Desde las 10.00 horas volverán los bous de plaça al polideportivo y, a las 12.00 horas, se celebrará la V Cagada del Manso, organizada por la Penya Taurina La Reculada. Ya por la tarde, a las 17.30 horas, habrá nuevos actos taurinos amenizados por la xaranga Bé i a Band, seguidos a las 20.00 horas por un desafío de ganaderías entre Fernando Mansilla y Hermano Giménez Quinto Zaragoza, una de las citas más llamativas para los aficionados. La jornada continuará con un tardeo con La Tremenda, el tradicional Sopar del Jabalí, patrocinado por el Ayuntamiento, y la presentación de las reinas y damas de las Fiestas Mayores 2027. La noche concluirá con la actuación de la orquesta Centauro y, posteriormente, con la discomóvil Nighttology World.

Día del patrón

El domingo 3 de mayo se abrirá con la procesión y misa en honor a Sant Jordi, reforzando el carácter solemne y tradicional de la jornada. A partir de ahí, el protagonismo será para las familias y el ocio infantil, con hinchables en la plaza del Ayuntamiento, merienda para los más pequeños y un nuevo espacio de juego. La programación incluirá también el espectáculo familiar Els corsaris de l’Escuma, en la plaza de la Iglesia, y la actuación del grupo La Popera. Ya por la noche, las fiestas se despedirán con un nuevo bou embolat, nuevamente a cargo de la ganadería Fernando Mansilla, y una última sesión de la discomóvil Nighttology World.

Sánchez Cifre ha subrayado: “Estas fiestas son una invitación a salir a la calle, a compartir pueblo y a disfrutar juntos de unas jornadas que forman parte de nuestra identidad”. Además, ha animado a vecinos y visitantes “a participar con responsabilidad y a vivir intensamente unos días pensados para disfrutar de Sant Jordi en su mejor ambiente”.