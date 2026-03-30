Onda descubre su 'tesoro' en una Pascua muy familiar

El Ayuntamiento de Onda ha activado una nueva campaña de promoción turística con motivo de las festividades de Pascua para posicionar la ciudad como destino de referencia para el turismo familiar. La iniciativa se centra en un vídeo promocional protagonizado por una familia ondense que recorre algunos de los principales enclaves del municipio, proyectando una imagen cercana, experiencial y accesible.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha señalado que esta acción “busca invitar a vecinos y visitantes a redescubrir todo lo que ofrece nuestra ciudad, poniendo en valor nuestros espacios, nuestra historia y la posibilidad de disfrutar en familia”.

Bajo el lema El tesoro mejor guardado, la campaña apuesta por un relato emocional que conecta con el público familiar. El spot muestra el viaje de una familia que llega a Onda en busca de un tesoro y descubre que el verdadero valor está en la experiencia compartida.

Onda, un destino para vivir en familia

El vídeo recorre algunos de los espacios más representativos del municipio, como el Castillo de las 300 Torres, la Torre de la Presó, el Museo del Azulejo o el Molí de la Reixa, además de zonas de ocio como el Parque de la Cerámica.

A través de estas localizaciones, la campaña presenta una oferta completa que combina patrimonio, cultura, naturaleza y actividades al aire libre, reforzando la imagen de Onda como un destino pensado para disfrutar en familia.

Programación especial de Pascua

La campaña se enmarca en la programación diseñada por el Ayuntamiento para estas fechas, con una amplia oferta de actividades dirigidas a todos los públicos. Entre las propuestas destacan iniciativas como Peque Pasqua, con talleres y ocio infantil al aire libre; las visitas teatralizadas por enclaves históricos; y actividades culturales como Titelles al Castell.

A ello se suman citas consolidadas como Pascua Sonora, que llenará de música distintos puntos del municipio, y la Pascua Taurina, uno de los eventos más arraigados del calendario local.

Las personas interesadas pueden consultar toda la programación en onda.es y planificar su Pascua en Onda.

Patrimonio abierto durante las fiestas

Durante la Pascua, los principales enclaves turísticos permanecerán abiertos para facilitar la visita tanto a vecinos como a turistas. Espacios como el Castillo, la Torre de la Presó, el Museo del Taulell o el Molí de la Reixa ofrecerán horarios especiales durante estos días.

Con esta acción, el Ayuntamiento refuerza su estrategia de promoción turística vinculada a fechas clave, apostando por un modelo que dinamiza la economía local y pone en valor el patrimonio. En este sentido, Ballester ha subrayado: “Seguimos trabajando para que Onda sea cada vez más atractiva para quienes nos visitan y para que nuestros vecinos se sientan orgullosos de su ciudad”.