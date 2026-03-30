Peñíscola pone el foco en el antiguo camping Bellavista para crear un centro de día

La compra del antiguo camping Bellavista abre la puerta a uno de los proyectos sociales más relevantes para Peñíscola: la posible creación de un centro de día. El Ayuntamiento estudia destinar parte de este enclave, adquirido en diciembre, a un servicio muy demandado por la ciudadanía.

El pleno de marzo abordó en el turno de ruegos y preguntas la posibilidad de habilitar este recurso asistencial. «Esta posibilidad se ha hecho aún más real con la adquisición, el pasado mes de diciembre, por parte del Ayuntamiento del antiguo camping Bellavista», expresó la concejala de Bienestar Social, María Jesús Albiol.

El recinto cuenta con varias edificaciones, entre ellas bar, restaurante, recepción y supermercado. «Un conjunto de más de 300 metros cuadrados que sería ideal para construir un centro de día en Peñíscola», apuntó Albiol.

El siguiente paso será la redacción de informes técnicos municipales para evaluar las mejoras necesarias y adaptar los inmuebles a la normativa específica de estos centros. «No es una propuesta a corto plazo, más bien a medio, pero el equipo de gobierno estamos implicados en ella y es de gran interés para toda la ciudadanía», subraya la edila del área.

De este modo, la actuación todavía se encuentra en una fase inicial, pendiente de estudio y valoración técnica, aunque ejecutivo local ya sitúa esta posibilidad entre las opciones de futuro para el antiguo Bellavista. La adecuación de las construcciones existentes y su encaje dentro del conjunto de usos previstos para la parcela serán claves para definir la viabilidad del proyecto.

Adecuación del solar

Tras la compra de los terrenos efectuada a finales de diciembre, en febrero comenzaron las tareas de limpieza y desbroce. La concejalía de Servicios ha actuado en la parcela para retirar de forma manual y mecánica matorrales y restos vegetales. Además, la maquinaria ha llevado a cabo diversos trabajos de nivelación superficial y retirada de residuos del antiguo recinto, como maderas, plásticos, cerramientos, restos de mobil-home y estructuras ligeras.

Un espacio con varios usos

La parcela supera los 22.000 metros cuadrados y se sitúa junto al cementerio municipal.

Con esta adquisición, el consistorio busca ampliar el camposanto en los terrenos colindantes, ganar plazas de aparcamiento en el centro y habilitar nuevos equipamientos y servicios en los edificios existentes. Entre esas opciones figura el futuro centro de día.