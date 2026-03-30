Policía Local y Guardia Civil reforzarán la vigilancia en Botànic Calduch y otras zonas sensibles en Almassora

Después de la larga reivindicación del Ayuntamiento de Almassora por contar con una mayor presencia de agentes de la Guardia Civil para reforzar la seguridad en sus calles, consistorio y Gobierno han acercado posturas y han acordado reforzar la vigilancia en zonas sensibles y con preocupación vecinal, como el barrio de Botànic Calduch.

La alcaldesa, María Tormo, junto a la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira, y al intendente de la Policía Local, José Alós, ha mantenido una reunión con la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en la provincia, Alfonso Martín, para abordar la situación de la seguridad ciudadana en el municipio.

Durante el encuentro, ambas administraciones y cuerpos de seguridad han acordado poner en marcha un nuevo dispositivo conjunto de vigilancia y control que se desplegará tanto en la zona de Botànic Calduch como en otros puntos considerados conflictivos.

"Inquietud vecinal en determinadas zonas"

Este refuerzo se traducirá en nuevas acciones coordinadas entre la Guardia Civil y la Policía Local, con el objetivo de dar una respuesta efectiva a la preocupación trasladada por los vecinos. “Existe una inquietud vecinal en determinadas zonas y es necesario que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las administraciones demos una respuesta clara. No hemos dejado ni solo día de trabajar, pero necesitamos un nuevo esfuerzo para intensificar los controles”, ha señalado la alcaldesa.

Tormo ha reiterado el compromiso del equipo de gobierno con la mejora de la seguridad ciudadana mediante la ampliación progresiva de la plantilla de la Policía Local para disponer de más efectivos. No obstante, ha recordado que la colaboración de la Guardia Civil es fundamental, dado que la competencia en materia de seguridad ciudadana corresponde al Gobierno central.

“Sabemos de la preocupación de nuestros vecinos y queremos seguir dando una respuesta efectiva desde la colaboración”, ha afirmado la alcaldesa.

En la reunión también se ha abordado la situación del futuro cuartel de la Guardia Civil, cuyas obras ya cuentan con consignación presupuestaria, aunque por el momento no hay fechas concretas para el inicio de los trabajos. Como publicó Mediterráneo, el Gobierno ha reservado una partida de 11,7 millones de euros para esta actuación en el municipio tras décadas de espera.