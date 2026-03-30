San Rafael mejora la seguridad en el campo

El Ayuntamiento de San Rafael del Río ha valorado de forma muy positiva el respaldo institucional de la Diputación de Castellón y la Generalitat valenciana al sector agrícola local, a través de distintas líneas de inversión y apoyo que están contribuyendo a mejorar tanto las infraestructuras rurales como la seguridad en el campo.

Por un lado, el consistorio ha puesto en valor la inversión realizada por la Generalitat en la mejora y adecuación de caminos rurales, una actuación clave para garantizar el acceso a las explotaciones agrícolas, facilitar el trabajo diario de los agricultores y reforzar la competitividad del sector.

Por otro, el municipio cuenta con una subvención de 12.000 euros concedida por la Diputación destinada a la contratación de un guarda rural, un servicio fundamental para la vigilancia y protección del término municipal.

El alcalde, Domingo Giner, ha subrayado la importancia de esta ayuda provincial, destacando: “Gracias a este servicio, financiado al 100% por la Diputación, no se ha registrado ningún incidente en el campo de San Rafael del Río”.

Giner ha señalado que la presencia del guarda rural “aporta tranquilidad a los agricultores y actúa como elemento disuasorio frente a posibles robos o actos vandálicos”, al tiempo que ha agradecido la implicación de la institución provincial en la protección del sector primario.

Coordinación entre administraciones

Asimismo, el primer edil ha resaltado la coordinación entre administraciones como un factor clave para el desarrollo rural: “El apoyo conjunto de la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana está siendo fundamental para nuestros agricultores, tanto en la mejora de infraestructuras como en la seguridad del campo”.

Desde el Ayuntamiento insisten en que estas actuaciones no solo benefician directamente a los profesionales del sector agrícola, sino que también contribuyen a fijar población en el medio rural y a garantizar el mantenimiento del paisaje y la actividad económica local.

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En este sentido, el consistorio reafirma su compromiso de seguir trabajando de la mano de otras administraciones para impulsar nuevas iniciativas que refuercen el sector primario, considerado uno de los pilares fundamentales de San Rafael del Río.