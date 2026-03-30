Otra tienda de Castellón echa el cierre tras 25 años y deja huella en varias generaciones: "Millones de gracias a todos"

El comercio local atraviesa desde hace tiempo un proceso de cambio y serias dificultades. Comprar ya no es lo que era: cada vez más gente recurre al móvil, a las grandes plataformas y a la rapidez de recibir un pedido en casa. Mientras tanto, muchas tiendas de toda la vida de la provincia de Castellón intentan adaptarse como pueden a una realidad que juega en su contra.

En este contexto, en los últimos años se han ido sucediendo cierres en distintos municipios castellonenses. Negocios que llevaban décadas abiertos, que formaban parte del día a día de sus calles, empiezan a desaparecer poco a poco.

Es el caso de 5 Lobitos, tienda de moda infantil en Onda, que ha anunciado su cierre tras 25 años de actividad. Ana Belén Taús, al frente del negocio, lo ha comunicado con un mensaje en el que echa la vista atrás y agradece la confianza depositada por sus clientes. «Hemos sido un gran equipo, nos hemos reído, llorado y emocionado con muchísimos de vosotros, que ahora sois parte de nuestro corazón», explica Ana, que ha compartido gran parte de esta etapa con Susana Bou. "Millones de gracias a todos los que habéis estado a nuestro lado, de todo corazón", asegura.

La respuesta no se ha hecho esperar. Numerosos clientes han querido despedirse del establecimiento con mensajes de agradecimiento y cariño en redes sociales, en los que destacan el trato cercano, la atención personal y la relación construida durante años. Algunos recuerdan que han vestido allí a sus hijos desde pequeños, mientras otros lamentan la pérdida de un comercio que, aseguran, formaba parte de la vida cotidiana del municipio y de muchas de sus familias.

En esos comentarios aparece de forma recurrente una idea: el cierre de 5 Lobitos en Onda no se vive solo como la despedida de una tienda, sino también como la de un espacio cercano y reconocible dentro del pueblo. «No solo vendíais ropa; dabais conversación, ofrecíais confianza y saludabais a la gente por su nombre», apunta una clienta. Otros subrayan que negocios como este han sabido aguantar el tipo en un momento en el que el pequeño comercio libra una batalla muy desigual, y lamentan que este tipo de cierres resten vida a las calles y hagan desaparecer referentes cotidianos. «El pueblo pierde un referente», concluyen.

La tienda abrió en febrero de 2001 y, con los años, se convirtió en un referente para muchas familias de Onda, sobre todo en momentos especiales como comuniones o celebraciones. Por allí pasaron niños que luego volvieron como padres, manteniendo una relación que iba mucho más allá de la simple compra. «Nos sabe muy mal, pero la situación es insostenible», explica Ana a Mediterráneo. En su despedida, ambas subrayan que ha llegado el momento de poner fin a una etapa: «Ha llegado la hora de cerrar nuestras puertas para empezar nuevos proyectos».

Cercanía y despedida

Durante todo este tiempo, el negocio ha estado presente en la vida social de Onda, con desfiles, iniciativas solidarias y un trato cercano que los clientes siguen destacando. Esa forma de atender, de conocer a la gente por su nombre y de acompañar en momentos importantes, es precisamente lo que muchos echan en falta cuando comparan con la compra online.

El cierre no será inmediato. La tienda seguirá abierta unas semanas para liquidar el stock y cumplir los compromisos adquiridos, especialmente en la campaña de comuniones. Después, bajará definitivamente la persiana, poniendo fin a 25 años de historia en Onda que, para muchos vecinos, han sido mucho más que un negocio.