Vilafamés aborda la prevención de caminos y barrancos ante los temporales

El alcalde de Vilafamés, Abel Ibáñez, se ha reunido con la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, para abordar la protección del término municipal ante los episodios de fuertes lluvias que durante los últimos años han afectado caminos rurales y barrancos.

Una gran parte del término municipal de Vilafamés se encuentra dentro del Pla, tierras cultivadas atravesadas por caminos y barrancos. Las fuertes lluvias en estaciones como el otoño o invierno "producen desbordamientos en muchas zonas, puesto que Vilafamés recibe agua desde pueblos vecinos por el barranco Cabanes y las conduce hacia la Rambla de la Viuda. Un gran caudal que destroza fincas y caminos cuando desborda de su lecho natural", ha descrito Ibáñez.

De este modo, el primer edil junto con García Valls y Polo han estudiado medidas "que puedan proteger de forma estratégica nuestros caminos que conectan todo el término y dan acceso a explotaciones agrarias, la parte que más nos preocupa a los vecinos y vecinas del pueblo", ha valorado el representante del municipio de la Plana Alta, quien ha agradecido la atención dedicada de García Valls y de Miguel Polo para escuchar e intentar solucionar con "estrategias de futuro y efectos duraderos en el tiempo".

El alcalde de Vilafamés señala un mapa del término municipal / Mediterráneo

Del mismo modo, el encuentro ha servido para agilizar trámites en el caso de necesitar llevar a cabo actuaciones en zonas protegidas por la Confederación Hidrográfica del Júcar. Así, "la intención del consistorio es mantener en el mejor estado posible los caminos rurales y, sobre todo, los que forman parte de barrancos o son colindantes", ha señalado el alcalde.

Desarrollo industrial y urbanístico

Por otra parte, en Vilafamés está en marcha la creación del Polígono Industrial l'Emperadora II que duplicará la capacidad industrial del municipio. Un proyecto de desarrollo económico que "aumentará la creación de riqueza y ocupación de calidad, aprovechando las infraestructuras ya diseñadas y ampliando para completar un parque industrial de primer nivel", ha descrito Abel Ibáñez. En este contexto, la reunión mantenida ha puesto el centro de atención en la previsión de recursos hídricos y garantizar su acceso para las empresas que operarán en los nuevos espacios habilitados. En la misma conversación se ha abordado la planificación hídrica en el futuro desarrollo urbanístico de diferentes zonas del término de Vilafamés, como el futuro PAI de la urbanización la Foia.