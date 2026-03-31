L'Alcora 'calienta tambores' para una Rompida de la Hora con homenaje póstumo

L’Alcora cuenta con una Semana Santa y Pascua singular y muy reconocida en España por ser la única localidad con dos fiestas declaradas de gran interés turístico en estas fechas. Por una parte la Rompida de la Hora del Viernes Santo, que desde 2018 es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, y por otra la Festa del Rotllo del primer lunes de Pascua, que desde hace pocos meses es Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat Valencina, en el año que cumple su 270 aniversario.

La Rompida del Viernes Santo al mediodía será este año en honor a Melchor Paús Gozalbo, que falleció el pasado 8 de noviembre a los 58 años por un cáncer. La organización, formada por la Hermandad del Cristo, la AC Alcora Tambor y el Ayuntamiento, preguntó a su viuda, Lucía Branchat, si aceptaba romper la Hora en honor de su marido y ella aceptó emocionada.

Melchor Paús y su esposa, Lucía Branchat, en una imagen de archivo. / R. D. A.

Melchor Paús siempre será recordado por ser un histórico y relevante cofrade y mejor persona, formando parte de una de las familias más tamborileras de la localidad con tres generaciones en la misma tocando el tambor o el bombo, además de estar implicada en el tejido asociativo de l’Alcora en diversos ámbitos y en el sector cerámico.

El 9 de noviembre de 2025 fue despedido en l’Alcora en un emotivo funeral en la Iglesia de San Francisco con la participación de tambores y bombos de l’Alcora y el domingo 8 de febrero fue homenajeado en la XXIV Exaltación Provincial del Tambor y el Bombo, que este año se celebraba en Almassora.

Trayectoria

Melchor presidió la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario del 2007 al 2016, años en los que fue también miembro de la Junta del Consorcio Nacional de los Pueblos del Tambor y de la Ejecutiva del Consorcio, y también cumplió su período como presidente de la Junta Central de Cofradías de l’Alcora.

Durante su mandato , tras sanear las cuentas, impulsó numerosas mejoras y renovó estatutos adaptados a la nueva Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación, gestionando con el Ayuntamiento las Jornadas Nacionales del Tambor y el Bombo en l’Alcora del 2012. Ese mismo año presentó a la Generalitat la Candidatura de las Tamborradas como Patrimonio de la Unesco, entre las que se incluye la Rompida de la Hora de l’Alcora logrando que se declarara como Bien de Interés Cultural.

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

Y en 2015 Melchor Paús acudió al Congreso de los Diputados con motivo de la presentación de la Candidatura para la Unesco de la Rompida de la Hora de l’Alcora como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, reconocimiento que se consigue oficialmente en noviembre de 2018 ya siendo presidente de la cofradía del Cristo Sergio Grangel.

Hay que subrayar que trabajó siempre con humildad aportando ideas en pro de la Hermandad del Cristo y de la Semana Santa alcorina, y por si fuera poco su mujer, Lucía Branchat, fue presidenta de 2009 a 2023 de la Asociación L'Alcora Tambor, que es la que engloba a las secciones de tambores y bombos de todas las cofradías de la capital de l'Alcalatén que representan a l'Alcora en eventos y principales actos.

Así pues el Viernes Santo a las 12.00 horas en la Plaza España de l'Alcora Lucía Branchat romperá la Hora con su toque de inicio de honor en el bombo gigante encarnando el alma de Melchor Paús, realizándose posteriormente el desfile de los mil tambores y bombos hasta la Plaza de la Iglesia donde al final se dedicará unas palabras en su honor y se entregará un detalle a cada representante de las hermandades y cofradías que participen.