Burriana resucita el Museu de la Taronja tras 14 años cerrado

El Ayuntamiento de Burriana ha dado el paso definitivo para desbloquear el futuro del Museu de la Taronja, cerrado desde 2012 y atrapado durante más de una década en un laberinto administrativo. El acuerdo formalizado con la Generalitat permite reactivar la fundación y abre una vía real para recuperar este espacio clave del patrimonio citrícola valenciano.

La formalización del acuerdo se ha llevado a cabo en València ante notario, en una reunión del Patronato que ha servido para reordenar la estructura de la entidad y activar los mecanismos necesarios para su recuperación. Además, se modificaron los estatutos para garantizar que la presidencia recaiga en la Alcaldía e incorporar representantes municipales de Cultura, Turismo y Hacienda. Este cambio resulta clave, ya que hasta ahora la falta de mayoría municipal impedía alcanzar el quórum necesario para avanzar en los trámites de recuperación.

En la sesión participaron la consellera de Educación, Cultura y Universidades, María del Carmen Ortí; el alcalde, Jorge Monferrer; el concejal de Cultura y también responsable del área en la Diputación, Alejandro Clausell; así como el secretario de la propia Fundación Museo de la Naranja y representantes de la Caja Rural de Burriana y la Fundación Cañada Blanch.

Foto de familia de la reunión celebrada en València. / Mediterráneo

El alcalde reivindica que se trata de "un avance histórico y un ejemplo más de que hemos venido a resolver los problemas heredados". En este sentido, destacó que "catorce años después de que cerraran las puertas de este museo, estamos en disposición de avanzar todos los trámites necesarios para asumir el control y asegurar la viabilidad de un lugar que nunca debió cerrarse".

Por su parte, el concejal de Cultura, Alejandro Clausell, valora que “se abre una ventana de oportunidades para avanzar con firmeza en la reapertura del edificio”.

Siguientes pasos

Superado el principal escollo administrativo, el Ayuntamiento encara ahora una fase decisiva. Según explica Clausell, la actuación más inmediata será la liquidación de la fundación para, a continuación, proceder al pago de la deuda pendiente, que ronda los 160.000 euros y está consignada en los presupuestos municipales desde 2022. El objetivo es completar este proceso a lo largo del presente año.

Una vez resuelta la situación económica, el consistorio deberá evaluar el estado de la colección y de los materiales expositivos, afectados por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Paralelamente, se deberá decidir la ubicación definitiva del museo. La actual sede, en la calle Major, es propiedad de Caixa Castelló, lo que obligaría a negociar un alquiler y afrontar una inversión superior al millón de euros para su adecuación a la normativa vigente.

Como alternativa, el Ayuntamiento plantea trasladarlo al edificio de la Terrassa Payà. La elección del emplazamiento marcará el siguiente paso: la redacción de un proyecto museístico renovado, que ponga en valor el patrimonio citrícola y refuerce su atractivo turístico. “Ahora se trata de seguir avanzando con seguridad para no cometer los mismos errores y abrir este emblemático lugar”, concluye Clausell.