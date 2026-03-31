Éxito del foro empresarial que une el aeropuerto y Vall d'Alba

El aeropuerto de Castellón acogió este martes el II Aeromcas Fórum de Empresas, dirigido al alumnado de FP de los ciclos formativos de Aeronáutica del IES la Vall d’Alba. La jornada se ha desarrollado mediante una serie de ponencias de los representantes de las empresas participantes y una mesa redonda.

En el foro han participado Inés Altur (directora de operaciones y mantenimiento del aeropuerto), Víctor Manuel Sánchez (responsable de la empresa Brok-air Castellón), Raúl Pérez (General Manager de la empresa Ecube), Alberto Soler (gerente de C-Tech Composites SLU), Francisco Espinosa (cofundador de Arkadia Space) y Raquel París (directora general del aeropuerto).

Uno de los ponentes durante su intervención. / Mediterráneo

Entre los temas tratados en la mesa redonda destacaron la situación actual y de futuro del sector aeronáutico/aeroespacial, el volumen de crecimiento de este tipo de empresas, los nuevos materiales (composites), o la formación y capacidades del alumnado de FP.