Fin a una batalla judicial de 30 años: llega el derribo de los locales de Peñíscola Playa

El derribo de la zona de locales comerciales en la urbanización Peñíscola Playa tendrá lugar de forma inminente. De hecho, la maquinaria está preparada para comenzar esta misma semana. Con esta demolición, Peñíscola pondrá fin a un proceso de más de tres décadas, originado por el exceso de volumetría de la edificación, situada en la primera línea de costa.

Los locales se encuentran en el interior del complejo residencial y los propietarios de las viviendas del mismo llevan años pidiendo su eliminación. Por su parte, el Ayuntamiento ha tenido que esperar a actuar hasta conocer la resolución del recurso presentado por parte de los propietarios de los locales comerciales.

Antecedentes

La problemática con esta urbanización no llega de nuevo. A finales de los 80 se construyó Peñíscola Playa, a la que se añadió una zona de locales. La comunidad de propietarios (que engloba a los apartamentos del residencial) presentó en 1994 una causa judicial por edificación irregular con exceso de volumetría de los establecimientos comerciales y de hostelería.

Tras haber agotado numerosas vías judiciales, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ordenó el derribo en 2014. En 2016 dejaron de operar los comercios ante el aviso inminente de demolición. Al no hacerse cargo los mismos propietarios de los locales, el pleno del Ayuntamiento aprobó en julio de 2016 una modificación de crédito para dotar de partida económica el proceso de derribo, que asumió de forma subsidiaria el municipio.

Imagen de archivo de los locales que serán derribados en breve. / Alba Boix

Dos años más tarde, desestimando la petición de los titulares de los locales de una indemnización por daños y perjuicios derivados de la ejecución de la sentencia, el auto del TSJCV acordó que se procediera por parte de la administración a la demolición de la edificación de los locales comerciales. Este acuerdo llegó aún no siendo responsable directo el Ayuntamiento, sin perjuicio de poder ejercitar las acciones oportunas contra los promotores de la edificación ilegal.

Una vez dio comienzo la demolición, esta quedó nuevamente suspendida al presentar los propietarios de locales un recurso ante el Tribunal Supremo que fue estimado en enero de 2021.

Imagen de Peñíscola Playa en 2022. / Alba Boix

Malestar vecinal

Los vecinos del residencial Peñíscola Playa se concentraron en agosto de 2022 frente a los bloques de apartamentos para protestar por la “situación de abandono y mala imagen” de los locales comerciales.

Los propietarios de las viviendas denunciaron la “inseguridad y suciedad del interior y exterior de los locales”, así como el “deterioro de los establecimientos comerciales abandonados”.