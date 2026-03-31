Montanejos recurre y logra 40.000 euros como municipio de excelencia turística

Montanejos recibirá finalmente una inyección de 40.000 euros de otras administraciones como municipio de excelencia turística, tras recurrir la resolución inicial de la Generalitat de asignación de las ayudas a las poblaciones turísticas. Una cantidad que supone el doble de la asignada inicialmente.

El alcalde, Miguel Sandalinas, recuerda que el municipio fue reconocido el año pasado como municipio de excelencia turística. “Esta categoría no es solo una etiqueta, sino que conlleva un incremento de los recursos que la Generalitat debe aportar para que podamos seguir mejorando nuestra oferta con criterios de excelencia”, apunta el primer edil. Sin embargo, la resolución inicial de ayudas de la Conselleria, publicada a finales de 2025, no reconocía este incremento y limitaba la asignación a los 11.000 euros que recibió la localidad en anteriores convocatorias.

Ante esta situación, el Ayuntamiento se puso en contacto con la Administración autonómica para advertir del error e interpuso un recurso administrativo a la resolución. La reclamación ha sido finalmente estimada y la aportación de la Generalitat se ha incrementado hasta los 20.000 euros. Esta modificación obliga también a la Diputación de Castellón a igualar esa cuantía, ya que su aportación debe ser equivalente a la autonómica, lo que eleva la financiación obtenida hasta los 40.000 euros.

"Lo que merecemos"

“Hemos logrado duplicar la asignación inicial de recursos para Montanejos, porque es lo que nos corresponde y lo que merecemos. Hemos trabajado mucho en los últimos años, de la mano de nuestros empresarios, para mejorar nuestra propuesta turística y llevarla a la excelencia. Pero mantener esos estándares y mejorarlos día a día requiere recursos y apoyo por parte del resto de administraciones”, argumenta Sandalinas, quien subraya la importancia de defender “hasta el último euro que le corresponde a nuestro pueblo”. “Estamos hablando de recursos que después se traducen en mejoras, en promoción y en más oportunidades para seguir consolidando Montanejos como destino turístico de calidad”, ha señalado.

La resolución definitiva de las ayudas de la Generalitat, correspondientes al año 2025, reconoce el error e incrementa de 11.000 a 20.000 euros la aportación de la Administración autonómica a Montanejos como municipio de excelencia turística. “Esta cantidad se complementa con una cantidad igual que debe aportar la Diputación, por lo que, gracias a la interposición de este recurso y a defender los intereses del pueblo, hemos logrado una inyección de 40.000 euros para seguir trabajando por nuestra excelencia turística”, señala Sandalinas. Esta cantidad deberá mantenerse a partir de ahora en las sucesivas resoluciones de ayudas como municipio de excelencia turística, aunque Sandalinas avanza que el Ayuntamiento trabaja ya con la idea de incrementarla.