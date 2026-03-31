Onda refuerza su dispositivo de seguridad para Pascua

El Ayuntamiento de Onda ha celebrado la Junta Local de Seguridad para coordinar el dispositivo especial que se desplegará durante la Semana Santa y Pascua, un periodo en el que el municipio contará con una amplia programación de actividades y una destacada afluencia de vecinos y visitantes.

La reunión, presidida por la alcaldesa, Carmina Ballester, y acompañada por la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Paco Pastor, ha permitido definir un operativo integral en el que participan Policía Local, Guardia Civil y la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana, con el objetivo de garantizar la seguridad, la movilidad y el correcto desarrollo de todos los actos previstos.

En este sentido, Ballester ha subrayado: “Trabajamos desde la coordinación y la prevención para anticiparnos a cualquier situación y asegurar que cada actividad se desarrolle con tranquilidad, tanto para los ondenses como para quienes nos visitan en estos días”.

Dispositivo adaptado a una programación diversa y multitudinaria

El operativo se ha diseñado teniendo en cuenta la intensidad de la programación de Pascua, que combina actividades infantiles y familiares, propuestas musicales, eventos taurinos, actos culturales y religiosos en distintos puntos del municipio.

Entre las citas destacan iniciativas como Peque Pasqua, el festival Pascua Sonora y la Pascua Taurina, además de visitas teatralizadas, espectáculos culturales y la programación litúrgica de Semana Santa.

Este conjunto de actividades, junto a la apertura de enclaves turísticos y el atractivo del municipio en estas fechas, hace prever un incremento notable de la presencia de público en espacios como el Recinto Multiusos, el Ermitorio del Salvador, el casco histórico y otras zonas de ocio.

Refuerzo policial, control de accesos y vigilancia aérea

Para dar cobertura a esta actividad, el dispositivo contempla alrededor de 60 servicios de refuerzo por parte de la Policía Local, centrados en la regulación del tráfico, la vigilancia ciudadana y la presencia en los puntos de mayor concentración.

Además, como parte de la mejora continua de los recursos de seguridad, la Policía Local incorporará el uso de dron, así como la presencia de la Unidad Canina, en actos multitudinarios, lo que permitirá reforzar la vigilancia aérea, mejorar la capacidad de control y anticipación, y optimizar la gestión de grandes concentraciones de público.

También se intensificará la vigilancia en enclaves clave como el Ermitorio del Salvador, donde se concentra buena parte de la programación familiar, así como en accesos y zonas de mayor afluencia. En eventos con gran asistencia se establecerán dispositivos específicos de control y seguridad.

Coordinación para garantizar una Pascua segura

La Junta Local de Seguridad ha servido para alinear estrategias y recursos entre administraciones, reforzando un modelo basado en la planificación, la prevención y la colaboración institucional.

Por su parte, el Intendente Jefe de la Policía Local, Miguel Ángel Izquierdo, ha subrayado: “Hemos diseñado un operativo que prioriza la anticipación, la presencia en la vía pública y la coordinación entre cuerpos para garantizar que todos los actos se desarrollen con normalidad y sin incidencias, especialmente en aquellos con mayor concentración de público”.