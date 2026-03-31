Oportunidad de negocio en un pueblo de Castellón: buscan encargado para llevar un bar-restaurante en plena naturaleza

Oportunidad de negocio en el interior de Castellón. El Ayuntamiento de Castellnovo busca gestor que se encargue de llevar las riendas del bar-restaurante del paraje de la Mina, uno de los espacios naturales y de ocio más destacados de este municipio del Alto Palancia. La convocatoria busca relanzar el establecimiento ubicado en este enclave, que en los últimos años ha reforzado su atractivo con mejoras en el entorno y nuevos servicios vinculados al turismo de naturaleza y al área de autocaravanas.

Los interesados podrán presentar sus ofertas hasta el 10 de abril, dentro de un procedimiento abierto en el que se valorará la mejor relación calidad-precio. El alcalde, Antonio López, enmarca la licitación como una oportunidad para impulsar una actividad económica en “un entorno natural privilegiado”, al tiempo que se refuerza la oferta turística y de ocio local.

Aspecto que luce actualmente el bar-restaurante del paraje de la Mina, en Castellnovo. / Mediterráneo

Los pliegos establecen que la concesión tendrá una duración inicial de dos años desde la apertura del establecimiento tras la firma del contrato, con posibilidad de prórroga por un año más si así lo solicita el adjudicatario y lo acepta el Ayuntamiento. Además, el servicio mínimo que deberá prestarse incluye venta de bebidas frías y calientes, desayunos, bocadillos y comidas.

Condiciones mínimas de apertura

También se fijan unas condiciones mínimas de apertura. El futuro concesionario estará obligado a abrir, al menos, de septiembre a mayo los viernes, sábados y domingos, y durante junio, julio y agosto cinco días a la semana, incluyendo necesariamente viernes, sábado y domingo. En cada jornada de apertura obligatoria, el local deberá permanecer abierto un mínimo de cuatro horas.

Uno de los aspectos que refuerza el atractivo de la licitación es que, de acuerdo con la nota municipal, el establecimiento dispone de cocina, salón-comedor y baños, mientras que el informe técnico incorporado al expediente concluye que las instalaciones se encuentran en un estado de conservación y limpieza correcto y que están listas para su uso inmediato, a falta de las adecuaciones que estime oportunas la futura concesionaria.

El Ayuntamiento creó a finales del año pasado un punto limpio para autocaravanas en el paraje de la Mina. / Mediterráneo

Ese mismo informe precisa, no obstante, que el menaje, mobiliario de sala, maquinaria y aparataje de la anterior explotación no pasan automáticamente a manos del Ayuntamiento, al ser propiedad de la concesión extinta. Sí se valoran, en cambio, los elementos inmuebles incorporados al espacio, como la sala y el módulo de baños, cuya tasación conjunta asciende a 32.534 euros.

Los pliegos detallan además que el adjudicatario asumirá la responsabilidad del cumplimiento de la normativa aplicable, incluidas las condiciones sanitarias y de seguridad, así como la limpieza integral de aseos, cocina, comedor y accesos. También deberá aportar los útiles, materiales y productos necesarios para prestar el servicio y mantener las instalaciones en condiciones adecuadas.

Otra foto del exterior de la fachada del bar-restaurante. / Mediterráneo

Con esta licitación, Castellnovo pretende consolidar el paraje de la Mina como un foco de atracción para vecinos y visitantes, combinando restauración, ocio y naturaleza en uno de los entornos con mayor valor paisajístico del término municipal. El movimiento, además, se produce en un momento en que el consistorio quiere seguir rentabilizando el tirón turístico de la zona y aprovechar el incremento potencial de usuarios derivado del área de autocaravanas y del uso recreativo del paraje.