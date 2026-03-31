Orpesa recupera el mirador del Bovalar en el inicio de la nueva temporada turística

Orpesa vuelve a abrir las puertas de uno de sus enclaves más emblemáticos justo en el arranque de una nueva temporada turística. El Ayuntamiento ha anunciado la reapertura de la carretera de la Cornisa, el vial panorámico que conecta el Balcó con Torre Bellver y que permite recuperar el acceso al entorno del mirador del Bovalar, uno de los puntos con mejores vistas del litoral del municipio.

Este acceso permaneció cerrado durante meses y el pasado verano ya impidió a vecinos y visitantes disfrutar de uno de los rincones más fotogénicos y visitados de Orpesa. Con esta reapertura, el municipio evita afrontar otra campaña sin uno de sus grandes reclamos paisajísticos en unas fechas clave como la Pascua, cuando empieza a reactivarse la llegada de turistas y el ambiente vacacional.

La carretera de la Cornisa no solo mejora la conexión entre distintas zonas del término municipal, sino que además constituye en sí misma un recorrido muy apreciado por sus vistas al mar y por el valor natural del entorno. El alcalde, Rafael Albert, destaca que el municipio “recupera hoy una conexión muy importante, tanto desde el punto de vista funcional como paisajístico” y subraya que esta vía “no es solo una vía de paso, es también un recorrido que pone en valor nuestro entorno natural”.

Debido a unas obras

El cierre se prolongó en el tiempo a raíz de la paralización de las obras del proyecto de canalización de agua previsto en la zona sur del término. Aquella actuación, considerada estratégica para garantizar el suministro a varias urbanizaciones, quedó bloqueada tras detectarse incompatibilidades urbanísticas en uno de los puntos previstos, lo que obligó a revisar el proyecto y dejó sin uso durante todo este tiempo la carretera que conduce a este balcón natural sobre la costa.

Durante ese periodo, el municipio perdió el acceso a uno de los lugares más atractivos del municipio para contemplar el paisaje y fotografiar la costa. El Bovalar se ha consolidado desde hace años como uno de los miradores preferidos de Orpesa, tanto por su ubicación como por las panorámicas que ofrece sobre el mar y el entorno mediterráneo.

Albert remarca que esta actuación representa “un paso más en el compromiso del equipo de gobierno por mejorar las infraestructuras y, al mismo tiempo, proteger y poner en valor nuestro patrimonio natural”, al tiempo que anima a recorrer esta carretera “con responsabilidad” y desde el respeto al entorno.