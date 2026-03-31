Segorbe licita la gestión del cámping y el bar del parque acuático por 30 millones durante 20 años

El Ayuntamiento de Segorbe ha sacado a licitación la gestión y explotación del cámping municipal, situado en la calle San Blas, y del bar-restaurante del complejo acuático (Segóbriga Park), ubicado a escasos metros en la cima del monte San Blas. Se trata de un contrato con un valor estimado de 29,8 millones de euros y una duración inicial de 20 años, con posibilidad de prórroga de otros cinco. El plazo para presentar ofertas finaliza el 24 de abril.

La apertura de esta licitación llega después de que el consistorio haya dado por cerrada la etapa del anterior concesionario y haya impulsado en el recinto distintas obras de acondicionamiento, modernización y mejora de la accesibilidad para adaptar las instalaciones a las exigencias actuales y elevar su estándar de calidad. Desde el equipo de gobierno (PP) reivindican que es un recurso estratégico para la oferta turística local y subrayan que carece de medios propios suficientes para asumir una gestión directa.

La alcaldesa, Mª Carmen Climent, enmarca esta nueva fase en la voluntad de poner en marcha un cámping “a la altura de la calidad que merecen nuestros visitantes”, después de las actuaciones ejecutadas para actualizar unas instalaciones llamadas a reforzar la oferta turística de la ciudad. "Las cosas bien hechas requieren un tiempo y estamos seguros de que va a merecer la pena gozar de unas instalaciones de sobresaliente, como requiere una ciudad designada municipio turístico de excelencia", añade.

El contrato incluye no solo la explotación del alojamiento, sino también la gestión obligatoria del restaurante Segóbriga Park, al tratarse de un servicio vinculado a la categoría mínima exigida de cuatro estrellas. De hecho, el pliego deja claro que el cámping deberá mantener esa categoría y que el bar-restaurante deberá permanecer abierto durante todos los días de apertura del recinto.

Superficie de 13.000 metros cuadrados

El cámping ocupa una superficie total de 13.004 metros cuadrados y dispone de 70 parcelas y tres bungalows, además de edificio de recepción, salón social, restaurante, piscinas, zonas deportivas, áreas infantiles y otros espacios auxiliares. El inventario municipal también detalla que el complejo cuenta con una piscina de 20 por 10 metros, otra de chapoteo, paelleros, barbacoa, aparcamiento y edificios de servicios, varios de ellos adaptados o mejorados recientemente en materia de accesibilidad.

La adjudicación no se decidirá solo por el canon. El Ayuntamiento valorará también aspectos como el compromiso de adhesión a sistemas de certificación y redes de producto turístico, la reducción de los plazos de adecuación y puesta en marcha de las instalaciones, así como la presentación de una memoria técnica sobre el modelo de explotación, organización del camping, inversiones previstas y medidas para mejorar la calidad y la promoción del servicio.

El pliego dibuja además el perfil de negocio que quiere el Ayuntamiento para este enclave. El futuro concesionario deberá alinear su proyecto con el Plan Estratégico de Turismo de Segorbe 2021-2026, con especial atención a la sostenibilidad, la desestacionalización, el turismo activo y de naturaleza, la digitalización y la accesibilidad. Entre otras exigencias, se plantea que el camping funcione como punto de partida para rutas de senderismo y cicloturismo, incorpore reservas on line y check-in automatizado, disponga de una web actualizada en varios idiomas y refuerce la conexión con la oferta turística local.

El cámping deberá abrir todo el año

La explotación deberá mantenerse abierta durante todo el año, salvo cierres puntuales por vacaciones o mantenimiento, y con servicios mínimos garantizados. La recepción tendrá que contar con personal localizable las 24 horas y abrir presencialmente al menos ocho horas al día. El restaurante, por su parte, deberá atender tanto a los clientes del cámping como al público general y a los usuarios del complejo acuático durante la temporada estival.

La concesión también obliga a asumir el mantenimiento integral del recinto, la limpieza, la vigilancia y el control de accesos, además de la gestión de residuos y el cumplimiento de toda la normativa turística, sanitaria, medioambiental y de seguridad aplicable. El adjudicatario deberá aportar además una plantilla mínima que incluirá, entre otros perfiles, un director de explotación, dos personas de recepción, personal de limpieza y mantenimiento, monitor de animación y equipo específico para el bar-restaurante, con gestor, cocinero y refuerzos de sala y cocina en temporada alta.

En la memoria del proyecto, el Ayuntamiento justifica la elevada cuantía del contrato al tratarse del importe neto estimado de la cifra de negocio que podría generar la empresa concesionaria durante toda la vida de la concesión, incluidas las posibles prórrogas. El expediente fue aprobado en el pleno de la semana pasada, con siete votos a favor (PP) y seis abstenciones de los grupos de la oposición (PSOE y Segorbe Participa).

Las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público antes del 24 de abril. Con esta licitación, Segorbe busca reactivar uno de sus espacios turísticos más emblemáticos con un modelo de explotación a largo plazo y con vocación de convertirse en un activo de referencia para el turismo de naturaleza y de estancia en el interior de Castellón.