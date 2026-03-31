Más seguridad ante inundaciones en el camino Benafelí de Almassora: Descubre cómo

El Ayuntamiento de Almassora ha impulsado una iniciativa con el objetivo de reforzar la seguridad vial en el camino Benafelí ante episodios de lluvias intensas y riesgo de inundación en el túnel de la zona.

Para ello el consistorio ha instalado dos señales luminosas inteligentes, una en cada sentido de circulación: en el cruce con el camino Gasulla y en la entrada del puente en dirección desde la playa. Ambas señales están conectadas mediante una baliza al punto más bajo del túnel de Benafelí, lo que permite detectar el aumento del nivel freático.

Cuando se producen lluvias y se activa el sistema de bombeo, las señales se encienden automáticamente y emiten destellos luminosos de advertencia, indicando el cierre del paso o la presencia de inundación. De este modo, se alerta de forma inmediata a los conductores para evitar el tránsito por una zona que suele inundarse.

“Seguimos avanzando en la incorporación de soluciones tecnológicas que mejoran la seguridad de nuestros vecinos, especialmente en puntos sensibles como el túnel de Benafelí, donde era necesario reforzar la prevención ante episodios de lluvia”, ha señalado la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira.

Avisos en tiempo real

Además, Rovira ha explicado que este sistema, además de actuar de forma automática sobre el terreno, está conectado a una aplicación móvil que permite recibir avisos en tiempo real cuando se activa el dispositivo, lo que facilita una respuesta más rápida y coordinada por parte de los responsables municipales.

“Estamos hablando de una tecnología moderna e innovadora que nos permite anticiparnos a situaciones de riesgo y evitar incidencias”, ha añadido la concejala.

La instalación de estas señales ha supuesto una inversión aproximada de 8.000 euros.