L’Alcora estalla al ritmo de más de mil tambores en una Rompida de la Hora para el recuerdo

Multitudinario sentimiento de unidad y fervor en l'Alcora a ritmo de redoble es lo que se vivió este Viernes Santo en la Rompida de la Hora de la capital de l'Alcalatén, que desde 2018 está declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Las mejores fotos de la Rompida de la Hora en l'Alcora /

A las 12.00 en punto, en la plaza España de l'Alcora, Lucía Branchat realizó el primer toque de honor en el bombo gigante, al que siguió el estruendo de los más de mil tambores en homenaje a su marido, Melchor Paús, en una plaza España abarrotada de vecinos y visitantes.

Momento en el que la vida de Melchor Paús, Lucía Branchat, ha realizado el toque de honor en la Rompida de la Hora. / R. D. A.

Tras la primera media hora de toque en la plaza, los tambores y bombos, con sus estandartes, desfilaron por buena parte de la capital de l'Alcalatén, en especial por su casco antiguo y por las zonas en las que se encuentran los monumentos relacionados con el tambor y el bombo, hasta llegar a la plaza de la Iglesia. Allí, el párroco Mosén Héctor Gozalbo, que este año es el pregonero de la Semana Santa alcorina, dirigió unas palabras sobre el sentido de los tambores en la Semana Santa y, de forma especial, en recuerdo a la figura de Melchor Paús como cofrade, referente en el mundo del tambor y defensor de la paz en el mundo.

Gran ambiente en la plaza de la Iglesia. / R. D. A.

En la plaza de la Iglesia se entregó un ramo de flores por parte de todas las cofradías a la viuda del homenajeado y se guardó un minuto de silencio en su memoria.

Entrega del ramo de flores a la viuda del homenajeado, Lucía Branchat. / R. D. A.

El homenajeado, Melchor Paús, que falleció por cáncer el 7 de noviembre del pasado año, a los 58 años, siempre será recordado por ser un histórico y relevante cofrade y una gran persona, formando parte de una de las familias más tamborileras de la localidad, con tres generaciones tocando el tambor o el bombo. Además, estaba implicado en el tejido asociativo de l'Alcora en diversos ámbitos y en el sector cerámico. Cabe subrayar que la gestión durante su presidencia en la Hermandad del Cristo fue clave para lograr que la Rompida de la Hora de l'Alcora fuera declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Las máximas autoridades en la Rompida de la Hora fueron, además del alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir, la vicepresidenta de la Diputación, M.ª Ángeles Pallarés, así como otros diputados y alcaldes, como Tania Baños, de la Vall d'Uixó.

Desfile de los más pequeños durante la Rompida de la Hora de l'Alcora. / R. D. A.

Además de los cerca de 400 tambores de las secciones internas de las cuatro cofradías alcorinas y de algunos que acuden siempre desde Valencia, Aragón, Cataluña, Andalucía y Murcia, hubo representación en la Rompida de la Hora de l'Alcora de prácticamente todos los grupos y cofradías de pueblos de la provincia de Castellón que pertenecen a la Asociación de Bombos y Tambores de la Provincia de Castelló (ABOTACAS), como Vila-real, Vinaròs, Almenara, la Vilavella, Betxí, Benicàssim, Almassora, Benicarló, Borriana, la Vall d'Uixó, Moncofa, Nules, Peñíscola, Onda, Tales, Cervera, l'Alcora y Castellón capital.

La organización de la reconocida Rompida de la Hora de la capital de l'Alcalatén, que desde 2018 es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, está a cargo de la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario de l'Alcora, la Asociación l'Alcora Tambor y el Ayuntamiento, con la colaboración de la Caixa Rural y otras entidades y empresas locales. Cabe destacar también que cada año todo lo que se recauda del merchandising se destina a una oenegé o asociación humanitaria, siendo este año para la Asociación Contra la Leucemia de Castellón (Asolecas).

Los tamborileros se entremezclaron unos con otros sin distinción alguna, simbolizando una verdadera unión y hermanamiento entre todos. El pueblo entero salió a la calle para sentir la Rompida de la Hora, junto a los numerosos visitantes. Entre todos, además de representar el dolor de Jesucristo en el día de su crucifixión con el simbolismo del palpitar de los tambores, pidieron unión, que muera el odio, salud y que se acaben las guerras.

El alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir, señaló: “El pueblo se ha llenado y ha vuelto a vibrar; las previsiones se han cumplido, demostrándose el tirón que tiene este acto de unidad y pasión. La Rompida de la Hora es un orgullo para toda l'Alcora, y más desde que en 2018 logró ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco”, agradeciendo a los numerosos visitantes que acuden atraídos por el evento, así como a todos los tamborileros que no dejan de ensayar durante todo el año y hacen grande la Semana Santa local.

El presidente de la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario, Sergio Grangel, agradeció a todas las cofradías que acuden cada año a este reconocido evento de la Rompida de l'Alcora, en el que ya se ven hasta tres generaciones tocando el tambor y el bombo, así como la unidad y el sentimiento que conlleva. Por su parte, el fundador de la Rompida, el doctor José Luis Esteban, manifestó: “La primera Rompida fue en 1991 y desde entonces ha crecido, tanto en el número de participantes como de gente que acude a verla, logrando consolidarse como un acto firme, serio y relevante en la Semana Santa de toda la Comunitat Valenciana. Quiero dar las gracias a todos los que creyeron en sus principios y, sobre todo, a los que después han continuado y están trabajando sin cesar para seguir con la Rompida y consolidar el nivel alcanzado”.