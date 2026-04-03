Benicàssim inyecta 1,2 millones para renovar espacios culturales, colegios y el pabellón Torre Sant Vicent

Benicàssim dispondrá de 1,2 millones de euros para acometer antes de que termine el año una amplia batería de mejoras en equipamientos y servicios públicos del municipio. Un pleno extraordinario dio luz verde este jueves a la incorporación de remanentes al presupuesto del 2026 en una sesión en la que la propuesta salió adelante con los votos de PP, Vox, Compromís y PSPV, mientras que el concejal no adscrito optó por la abstención.

La actuación más visible dentro de este paquete se concentrará en varios de los edificios culturales más emblemáticos del municipio. El Ayuntamiento reserva 252.300 euros para intervenir en la Casa de la Cultura, la escuela de Música y el centro expositivo Melchor Zapata, tres espacios que arrastran necesidades de mejora y que ahora absorberán una de las partidas más potentes del plan.

También se contemplan 267.800 euros para modernizar instalaciones municipales generales vinculadas a la mejora de los servicios públicos, así como otros 143.250 euros para maquinaria y obras de adecuación y mejora de vías públicas.

Gràfico que muestra el reparto de las inversiones según áreas municipales. / MEDITERRÁNEO

El área deportiva también gana peso en esta modificación presupuestaria. El consistorio destinará 146.600 euros a renovar la pista del pabellón Torre Sant Vicent, una instalación muy utilizada a lo largo del año y que figura entre las actuaciones concretas incluidas en la propuesta.

En el ámbito educativo, la incorporación de remanentes abre la puerta a 109.600 euros en actuaciones para reforzar instalaciones con más sombras y reparaciones, además de nuevos juegos infantiles.

El plan alcanza también al Casal Jove, para el que se han previsto 47.100 euros con el objetivo de abordar su rehabilitación.

Mejora de servicios

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, defendió la operación durante la sesión plenaria y aseguró que “el contar con unas cuentas públicas saneadas es lo que nos ha permitido destinar 1,2 millones de euros a aquellas inversiones que mejoran la calidad de vida cotidiana de nuestros vecinos”.

La primera edila añadió además que estas inversiones “permitirán seguir avanzando en la modernización de infraestructuras municipales, mejorar la eficiencia de los servicios públicos y responder a las demandas planteadas por la ciudadanía”.

En la misma línea, el concejal de Hacienda, Arturo Martí, subrayó que “estas actuaciones permitirán continuar con la línea de trabajo del Ayuntamiento enfocada a reforzar los servicios públicos municipales y mejorar la calidad de las instalaciones que utilizan vecinos y visitantes durante todo el año”.