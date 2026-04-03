Impulsada por Nueva Jerusalén
Borriol reafirma el éxito de su histórica Pasión en su 51ª edición
La tregua meteorológica acompaña una multitudinaria representación que volvió a convertir las calles del municipio en escenario del drama sacro
Pese a la incertidumbre climatológica de esta Semana Santa, el Jueves Santo resultó un nuevo éxito en Borriol a la que acompañó el tiempo primaveral, si bien con una ligera racha de viento, la población pudo celebrar un año más la edición del reconocido drama sacro de la Pasión de Jesús, el más antiguo de la provincia en la actualidad, salvo el del siglo XIII que finalizó en Vila-real.
Junto a los oficios religiosos de Borriol a cargo del párroco Salvador Prades, paralelamente se celebró la nueva edición, este año la 51ª, del drama sacro de Nueva Jerusalén. Una Pasión que sirvió de pauta a otras de la provincia y que permanece fiel a sus principios, salvo la incorporación este año de una novedad: una exposición previa con figuras en formato playmobil, realizada y montada por Diego Pérez (Diegoclick), de la Pasión en la sala de exposiciones de Els Llavadors.
La Pasión borriolense consta de 14 actos enclavados en distintas calles y lugares de la villa y tiene, por lo tanto, un carácter itinerante y público, salvo la Última Cena, de lugar secreto y privado.
La comitiva discurre no solo por determinadas calles del pueblo, sino también por los aledaños del centro urbano y por el Camino del Gólgota hasta llegar al montículo del Calvario, en donde tiene lugar el acto de la Crucifixión y el subsiguiente Descendimiento con la presencia de Jesús, los dos ladrones, la Virgen, el apóstol y demás personajes, con el acompañamiento de la música expresamente compuesta por Rafael Beltrán y las antorchas que iluminan los cuadros plásticos.
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