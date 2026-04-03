La Passió de Torreblanca debuta como fiesta de interés turístico autonómico con un lleno de emoción y público

Torreblanca ha vuelto a vivir este Jueves Santo una de las noches más especiales y multitudinarias de su calendario con la celebración de La Passió, que ha reunido a miles de personas en una edición histórica, al ser la primera que se celebra tras su declaración como fiesta de interés turístico autonómico.

Miles de vecinos, visitantes y turistas han llenado las calles del municipio para asistir a una representación que, un año más, ha destacado por su fuerza escénica, su capacidad de emocionar al público y la calidad de sus intérpretes, consolidándose como uno de los grandes referentes culturales y turísticos de la Semana Santa en la provincia de Castellón. Al acto han asistido, entre otras autoridades, el vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, o el diputado provincial de Cultura, Alejandro Clausell.

El conseller Vicente Martínez Mus y el diputado provincial Alejandro Clausell asistieron, entre otros, a la Passió de Torreblanca, junto a la alcaldesa, Tania Agut. / Mediterráneo

La Passió ha vuelto a transformar distintos enclaves del casco urbano de Torreblanca en un gran escenario al aire libre, ofreciendo al público una experiencia inmersiva, intensa y cargada de simbolismo. La combinación entre la puesta en escena, la ambientación, la implicación del elenco y el recorrido por las calles del municipio ha permitido que asistentes de todas las edades vivieran la representación desde una cercanía y una emoción muy especiales.

La alcaldesa de Torreblanca, Tania Agut, ha destacado el éxito de esta edición y el orgullo colectivo que supone para el municipio: “Hoy Torreblanca ha vuelto a demostrar la magnitud de La Passió y la enorme capacidad que tiene este pueblo para emocionar, para organizar un evento de primer nivel y para compartir con miles de personas una tradición que forma parte de nuestra identidad”.

"Una edición histórica"

Agut ha subrayado además el valor especial de esta edición: “Esta ha sido una edición histórica, porque ha sido la primera como fiesta de interés turístico autonómico, y la respuesta del público ha estado a la altura de lo que representa La Passió para Torreblanca. Ha sido una noche muy emocionante para todos”.

Por su parte, la concejala de Turismo, Gema Edo, ha puesto el acento en el impacto que ha generado la representación entre quienes han asistido:

“Hemos vuelto a ver cómo La Passió impresiona y emociona a quienes la viven. Es una representación que envuelve al público desde el primer momento y que convierte Torreblanca en un espacio escénico único, con una atmósfera muy especial”.

Edo ha resaltado también la dimensión turística y cultural del acto: “La gran asistencia confirma que La Passió es uno de los grandes atractivos de nuestra Semana Santa y una cita que proyecta la imagen de Torreblanca mucho más allá de nuestro municipio”.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición ha sido, una vez más, la calidad interpretativa del grupo de actores y actrices, así como la implicación de todas las personas que participan en la organización y desarrollo del evento. La intensidad de las escenas, la expresividad de los personajes y la solidez de la representación han sido claves para conmover al público y mantener viva una tradición profundamente arraigada en el municipio.

Desde el Ayuntamiento de Torreblanca se ha querido trasladar un agradecimiento especial a todo el grupo de actores, actrices, figurantes, equipo técnico, personas voluntarias y colaboradores, por su entrega, compromiso y dedicación. Su trabajo ha sido fundamental para que, un año más, La Passió haya brillado con fuerza y haya vuelto a dejar una huella imborrable entre el público asistente.

Con esta nueva edición, Torreblanca reafirma el valor de La Passió como uno de sus grandes emblemas culturales, patrimoniales y turísticos, en una noche en la que la emoción, la tradición y la participación colectiva han vuelto a convertir al municipio en epicentro de la Semana Santa castellonense.